El militar, identificado como Giovanni Samán Espinoza (21), fue brutalmente atacado por un grupo de al menos 10 presuntos barristas cuando se encontraba viendo un partido de fútbol en la loza deportiva de su barrio, frente a su vivienda. Tras percatarse de los pandilleros, el joven intentó escapar hacia su domicilio, pero resbaló a mitad del camino. El ataque, registrado en la alameda Villasol, en la zona conocida como Los puneños, en el distrito de Los Olivos, fue transmitido en vivo por los delincuentes.

“Mi mamá vive con mi hermano menor a tres cuadras de acá y ellos (los agresores) han entrado por la parte de atrás y lo interceptaron en el camino. Mi hermano ha jalado a un niño de 12 años y lo ha traído a la puerta de mi casa para salvarlo”, señaló la hermana de la víctima, quien afirmó que el fallecido recibió tres impactos de bala.

TE RECOMENDAMOS CONGRESO PROTEGE A FERNANDO ROSPIGLIOSI Y SE NIEGA A CENSURARLO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Madre de militar exige justicia al presidente

La madre del joven exigió al gobierno del presidente José Jerí y al alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, medidas drásticas contra los responsables.

"Mi hijo tenía muchos sueños para seguir adelante en su carrera militar. Le estancaron sus sueños. Estas personas cruelmente me lo asesinaron en un ataque de barristas, mi hijo no ha pertenecido a ningún equipo, solo se dedicaba a sus estudios y quería ser un joven positivo para el futuro", sostuvo para Panamericana.

Policía detiene a dos menores de edad implicados en el crimen

Tras el inicio de las pericias que buscan identificar a los responsables de la muerte de Samán, la Policía capturó a dos menores de edad, de 13 y 16 años, involucrados en el ataque, a quienes se les halló con armas de fuego en su poder. La hermana mayor de la víctima, quien afirmó también haber sufrido robos en anteriores ocasiones por parte de este grupo delictivo, reveló que, a la par de las pericias policiales, su familia se encuentra investigando el hecho para hallar a los culpables.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.