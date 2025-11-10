HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Sociedad

Presuntos barristas asesinan a joven que acababa de recibirse de militar en Los Olivos: dos menores implicados

Giovanni Samán Espinoza fue atacado por presuntos barristas mientras veía un partido de fútbol en la loza deportiva de su barrio. Su madre pide justicia al presidente José Jerí y al alcalde Felipe Castillo.

Presuntos barristas asesinan a joven que acababa de recibirse de militar en Los Olivos: dos menores implicados
Presuntos barristas asesinan a joven que acababa de recibirse de militar en Los Olivos: dos menores implicados | Foto: composición LR/VIATV PERÚ

El militar, identificado como Giovanni Samán Espinoza (21), fue brutalmente atacado por un grupo de al menos 10 presuntos barristas cuando se encontraba viendo un partido de fútbol en la loza deportiva de su barrio, frente a su vivienda. Tras percatarse de los pandilleros, el joven intentó escapar hacia su domicilio, pero resbaló a mitad del camino. El ataque, registrado en la alameda Villasol, en la zona conocida como Los puneños, en el distrito de Los Olivos, fue transmitido en vivo por los delincuentes.

“Mi mamá vive con mi hermano menor a tres cuadras de acá y ellos (los agresores) han entrado por la parte de atrás y lo interceptaron en el camino. Mi hermano ha jalado a un niño de 12 años y lo ha traído a la puerta de mi casa para salvarlo”, señaló la hermana de la víctima, quien afirmó que el fallecido recibió tres impactos de bala.  

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO PROTEGE A FERNANDO ROSPIGLIOSI Y SE NIEGA A CENSURARLO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Feminicidio en Huaral: madre y sus dos hijos son hallados sin vida en su vivienda y padrastro es detenido

lr.pe

Madre de militar exige justicia al presidente

La madre del joven exigió al gobierno del presidente José Jerí y al alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, medidas drásticas contra los responsables.

"Mi hijo tenía muchos sueños para seguir adelante en su carrera militar. Le estancaron sus sueños. Estas personas cruelmente me lo asesinaron en un ataque de barristas, mi hijo no ha pertenecido a ningún equipo, solo se dedicaba a sus estudios y quería ser un joven positivo para el futuro", sostuvo para Panamericana.

Policía detiene a dos menores de edad implicados en el crimen

Tras el inicio de las pericias que buscan identificar a los responsables de la muerte de Samán, la Policía capturó a dos menores de edad, de 13 y 16 años, involucrados en el ataque, a quienes se les halló con armas de fuego en su poder. La hermana mayor de la víctima, quien afirmó también haber sufrido robos en anteriores ocasiones por parte de este grupo delictivo, reveló que, a la par de las pericias policiales, su familia se encuentra investigando el hecho para hallar a los culpables.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
El bailarín venezolano que llegó sin nada al Perú y logró fundar su escuela de ballet: dirigirá importante obra de teatro en Lima Norte

El bailarín venezolano que llegó sin nada al Perú y logró fundar su escuela de ballet: dirigirá importante obra de teatro en Lima Norte

LEER MÁS
Empresario fue atacado a balazos en su auto frente a su vivienda en Los Olivos: víctima sobrevivió por carro blindado

Empresario fue atacado a balazos en su auto frente a su vivienda en Los Olivos: víctima sobrevivió por carro blindado

LEER MÁS
Extorsionan a vendedor de choclo en Los Olivos y le exigen hasta un millón de soles: “Van a atentar contra mi familia”

Extorsionan a vendedor de choclo en Los Olivos y le exigen hasta un millón de soles: “Van a atentar contra mi familia”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los Piratas, la banda criminal integrada por más de 20 policías: planeaban robos, asesinatos y extorsiones con delincuentes

Los Piratas, la banda criminal integrada por más de 20 policías: planeaban robos, asesinatos y extorsiones con delincuentes

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Huacho, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Huacho, según IGP

LEER MÁS
Feminicidio en Huaral: madre y sus dos hijos son hallados sin vida en su vivienda y padrastro es detenido

Feminicidio en Huaral: madre y sus dos hijos son hallados sin vida en su vivienda y padrastro es detenido

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

Sociedad

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Metropolitano: desde este 10 de noviembre, alimentadores Carabayllo y Torre Blanca amplían ruta y conectarán con Chimpu Ocllo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025