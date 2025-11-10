HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Senamhi emite alerta amarilla en 8 regiones: ráfagas de hasta 38 km/h afectarán Lima y Callao desde este martes

Senamhi alertó por el incremento de vientos en el litoral peruano, afectando a regiones costeras con levantamiento de polvo y reducción de visibilidad en las carreteras del 11 al 13 de noviembre.

El Senamhi ha emitido una alerta amarilla por aumento de vientos en el litoral peruano, que se prevé del 11 al 13 de noviembre. Lima, Callao y otras regiones serán las más afectadas.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta amarilla por incremento de la velocidad del viento en gran parte del litoral peruano, fenómeno que se presentará entre el martes 11 y el jueves 13 de noviembre y afectará a Lima, Callao, Ica, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Moquegua y Piura. Durante este periodo, se prevé que las ráfagas alcancen hasta 38 kilómetros por hora, principalmente en zonas áridas del sur, como la región Ica, y en áreas cercanas al litoral.

En diálogo con La República, el ingeniero del Senamhi, Matt Nieto, explicó que este comportamiento responde a condiciones típicas de la primavera. “Durante esta temporada aún se registran eventos de incremento de viento, algo habitual todos los años. Es una señal de los cambios de temperatura que se irán dando en los próximos meses”, precisó.

El especialista detalló que la principal causa está en la influencia del anticiclón del Pacífico Sur, un sistema de alta presión que desplaza masas de aire desde el sur hacia el litoral costero, generando diferencias de presión que se traducen en mayores velocidades de viento. “Este sistema todavía está presente y continuará al menos hasta el 13 de noviembre. Ya hemos visto episodios previos, incluso con levantamiento de polvo en Ica durante los últimos días”, añadió.

¿Qué zonas estarán más afectadas?

El Senamhi advirtió que las zonas más propensas a sentir los efectos del viento son aquellas con superficies áridas o desérticas, especialmente Ica, donde el fenómeno podría ocasionar levantamiento de polvo y arena, reduciendo la visibilidad en carreteras. “Esto puede afectar a los conductores y, en algunos casos, generar daños en edificaciones con techos ligeros, sobre todo en distritos cercanos al litoral”, señaló el ingeniero Nieto.

Según el organismo, las ráfagas más intensas se registrarán en la costa sur, especialmente en Ica, con velocidades de hasta 38 km/h, mientras que en Lima y Callao se esperan valores de entre 30 y 34 km/h. En la costa norte, como Piura, podrían alcanzarse picos de 35 km/h debido a su mayor exposición al océano. En Lima y Callao, las ráfagas podrían aumentar la sensación de frío y generar desplazamiento de objetos sueltos, por lo que se recomienda reforzar estructuras provisionales y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad del viento.

¿Qué significa la alerta amarilla?

El nivel amarillo indica la presencia de fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, aunque dentro de los valores normales para la temporada. No representan, por ahora, un peligro alto, pero requieren vigilancia y precaución. “Ya hemos tenido en semanas anteriores avisos de nivel naranja, cuando los vientos fueron más fuertes. En este caso, el nivel amarillo significa que el evento es moderado, pero que la población debe mantenerse atenta”, explicó el vocero de la entidad.

Senamhi emite recomendaciones de prevención

Ante este aviso, el Senamhi instó a la ciudadanía a asegurar techos, limpiar desagües, proteger vidrios expuestos y evitar actividades cercanas a estructuras elevadas o postes eléctricos. Asimismo, recomendó conducir con precaución en zonas donde se registre levantamiento de polvo o visibilidad reducida.

El Senamhi recordó que este tipo de fenómenos son temporales y propios de la estación, pero subrayó la importancia de mantenerse informados a través de sus canales oficiales. “Venimos con una seguidilla de avisos respecto al incremento del viento en la costa. Es importante que la población consulte siempre los comunicados actualizados, ya que las recomendaciones pueden variar según la región”, enfatizó el ingeniero.

La alerta amarilla por incremento de viento se mantendrá vigente hasta las 23:59 horas del jueves 13 de noviembre, con especial atención sobre los distritos costeros de Lima y Callao. Las autoridades reiteraron que se trata de un fenómeno normal, pero que requiere prevención para evitar incidentes en zonas vulnerables.

