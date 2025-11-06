Elecciones Primarias 2025: Este viernes vence plazo para que partidos comuniquen candidaturas definitivas ante la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que el órgano electoral central (OEC) de cada organización política, habilitada para participar en los comicios generales del 2026, es responsable de comunicar a la ONPE, de manera digital, la lista definitiva de candidatos inscritos a las Elecciones Primarias 2025 y a los cargos a los que postulan, como máximo hasta mañana, viernes 7 de noviembre.

Las Elecciones Primarias –que se realizarán el 30 de noviembre y el 7 de diciembre de 2025-tienen como finalidad seleccionar a los postulantes a la Presidencia y vicepresidencias de la República, Senado, Diputados y Parlamento Andino para las elecciones del 2026.

Asimismo, es responsabilidad del OEC que las candidaturas en las elecciones primarias cumplan los requisitos y no estén incursos en los impedimentos de ley.

Según la ONPE, las organizaciones políticas que no declaren en el plazo establecido sus candidaturas definitivas y los cargos a los que postulen, no participarán en las Elecciones Primarias 2025.

Igualmente, dispone que las organizaciones políticas determinan los requisitos, la forma de presentación de candidaturas ante el OEC y el número de sus postulantes de acuerdo con su normativa interna y en cumplimiento de las normas electorales. Las candidaturas podrán considerar candidatos conforme a sus estatutos.

Además, establece que las personas candidatas en las elecciones primarias deben haberse afiliado hasta el 12 de julio de 2024, en la organización política por la que deseen postular y estar registrados en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones, conforme lo establece el segundo párrafo de la decimoctava disposición transitoria de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

APRA y Renovación Popular

Cabe precisar que 37 organizaciones políticas (34 partidos políticos y las alianzas electorales Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad) optaron por la modalidad de delegados para elegir a sus candidatos con miras a las elecciones generales del próximo año.

En cambio, el Partido Aprista Peruano y Renovación Popular escogerán a sus aspirantes con el voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de sus afiliados.

Entre los partidos políticos que elegirán candidatos vía delegados están: Acción Popular, Ahora Nación-AN, Alianza para el Progreso, Avanza País – Partido de Integración Social, Partido Político Fe en el Perú, Frente Popular Agrícola del Perú, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Político Libertad Popular, Partido Ciudadanos por el Perú, Partido Cívico Obras, entre otros.