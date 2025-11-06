HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Claudia Sheinbaum es declarada persona non grata
Claudia Sheinbaum es declarada persona non grata     Claudia Sheinbaum es declarada persona non grata     Claudia Sheinbaum es declarada persona non grata     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO La República: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 6 de noviembre

Política

Elecciones Primarias 2025: Este viernes vence plazo para que partidos comuniquen candidaturas definitivas ante la ONPE

De no hacerlo, no participarán en las elecciones primarias, señaló la ONPE. Asimismo, es necesario que candidatos cumplan los requisitos y no estén incursos en los impedimentos de ley.

ONPE muestra simulación de cédula electoral para las elecciones generales 2026. Foto: composición LR
ONPE muestra simulación de cédula electoral para las elecciones generales 2026. Foto: composición LR

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que el órgano electoral central (OEC) de cada organización política, habilitada para participar en los comicios generales del 2026, es responsable de comunicar a la ONPE, de manera digital, la lista definitiva de candidatos inscritos a las Elecciones Primarias 2025 y a los cargos a los que postulan, como máximo hasta mañana, viernes 7 de noviembre.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Las Elecciones Primarias –que se realizarán el 30 de noviembre y el 7 de diciembre de 2025-tienen como finalidad seleccionar a los postulantes a la Presidencia y vicepresidencias de la República, Senado, Diputados y Parlamento Andino para las elecciones del 2026.

TE RECOMENDAMOS

CASO TRVKO, DESDE EL CONGRESO Y LA TELENOVELA DE JERÍ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Rosa María Palacios: “Lo de Betssy Chávez parece un psicosocial para distraernos de lo que sucede dentro del Gobierno”

lr.pe

Asimismo, es responsabilidad del OEC que las candidaturas en las elecciones primarias cumplan los requisitos y no estén incursos en los impedimentos de ley.

Según la ONPE, las organizaciones políticas que no declaren en el plazo establecido sus candidaturas definitivas y los cargos a los que postulen, no participarán en las Elecciones Primarias 2025.

Igualmente, dispone que las organizaciones políticas determinan los requisitos, la forma de presentación de candidaturas ante el OEC y el número de sus postulantes de acuerdo con su normativa interna y en cumplimiento de las normas electorales. Las candidaturas podrán considerar candidatos conforme a sus estatutos.

Además, establece que las personas candidatas en las elecciones primarias deben haberse afiliado hasta el 12 de julio de 2024, en la organización política por la que deseen postular y estar registrados en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones, conforme lo establece el segundo párrafo de la decimoctava disposición transitoria de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

APRA y Renovación Popular

Cabe precisar que 37 organizaciones políticas (34 partidos políticos y las alianzas electorales Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad) optaron por la modalidad de delegados para elegir a sus candidatos con miras a las elecciones generales del próximo año.

En cambio, el Partido Aprista Peruano y Renovación Popular escogerán a sus aspirantes con el voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de sus afiliados.

Entre los partidos políticos que elegirán candidatos vía delegados están: Acción Popular, Ahora Nación-AN, Alianza para el Progreso, Avanza País – Partido de Integración Social, Partido Político Fe en el Perú, Frente Popular Agrícola del Perú, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Político Libertad Popular, Partido Ciudadanos por el Perú, Partido Cívico Obras, entre otros.

Notas relacionadas
Fernando Rospigliosi habría infringido neutralidad electoral por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Fernando Rospigliosi habría infringido neutralidad electoral por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Se avecina una lluvia de promesas: más de 9.500 candidatos postularán al Congreso bicameral

Se avecina una lluvia de promesas: más de 9.500 candidatos postularán al Congreso bicameral

LEER MÁS
Jorge del Castillo, Garrido Lecca y 13 precandidatos del APRA rumbo a Elecciones 2026: ¿cuándo se conocerá al candidato oficial?

Jorge del Castillo, Garrido Lecca y 13 precandidatos del APRA rumbo a Elecciones 2026: ¿cuándo se conocerá al candidato oficial?

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Claudia Sheinbaum es declarada persona non grata por el Congreso tras asilo de México a Betssy Chávez

Claudia Sheinbaum es declarada persona non grata por el Congreso tras asilo de México a Betssy Chávez

LEER MÁS
Trenes Caltrain están en mal estado en el Parque La Muralla y gestión de López Aliaga se victimiza

Trenes Caltrain están en mal estado en el Parque La Muralla y gestión de López Aliaga se victimiza

LEER MÁS
Castillo en juicio por caso golpe de Estado: “Vamos a llegar a 80 sesiones sin que el fiscal me diga dónde están las armas”

Castillo en juicio por caso golpe de Estado: “Vamos a llegar a 80 sesiones sin que el fiscal me diga dónde están las armas”

LEER MÁS
Rosa María Palacios: “Lo de Betssy Chávez parece un psicosocial para distraernos de lo que sucede dentro del Gobierno”

Rosa María Palacios: “Lo de Betssy Chávez parece un psicosocial para distraernos de lo que sucede dentro del Gobierno”

LEER MÁS
Caso Trvko: habla testigo clave y nuevo video confirman al menos cinco disparos de Magallanes

Caso Trvko: habla testigo clave y nuevo video confirman al menos cinco disparos de Magallanes

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi habría infringido neutralidad electoral por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Fernando Rospigliosi habría infringido neutralidad electoral por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol, fiesta y valores: así se vivió la Cuarta Copa Ocho Sur en Ucayali

Encuentran a mujer asesinada en habitación de hospedaje en El Progreso: investigan presunto feminicidio en Carabayllo

Las vías expresas inconclusas de López Aliaga dejan caos, tráfico y accidentes al norte y sur de Lima

Política

José Jerí mantuvo plan de seguridad ciudadana reciclado por 7 años y descrito como ineficiente

Gobierno decidirá si otorga salvoconducto a Betssy Chávez este viernes tras asilo en la Embajada de México

Fernando Rospigliosi habría infringido neutralidad electoral por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí mantuvo plan de seguridad ciudadana reciclado por 7 años y descrito como ineficiente

Gobierno decidirá si otorga salvoconducto a Betssy Chávez este viernes tras asilo en la Embajada de México

Fernando Rospigliosi habría infringido neutralidad electoral por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025