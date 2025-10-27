HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Qué es ONPE ID, la aplicación para votar digitalmente en las Elecciones Generales 2026?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE informan que en diciembre se concluirá un informe de auditoría al voto digital, clave para las Elecciones Generales 2026.

Mientras se determina la aprobación del aplicativo, desde e 29 de octubre al 13 de diciembre, ONPE habilitará el procedo de inscripción digital. Foto: Composición LR
Mientras se determina la aprobación del aplicativo, desde e 29 de octubre al 13 de diciembre, ONPE habilitará el procedo de inscripción digital. Foto: Composición LR

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicaron que en diciembre estará culminado un informe de auditoría al sistema del voto digital. Las conclusiones sobre el tema serán determinantes para decidir si se implementará o no la modalidad de votación en las próximas Elecciones Generales 2026.

No obstante, mientras se determine esta aprobación, desde el 29 de octubre al 13 de diciembre de este 2025, la ONPE tendrá habilitado un proceso de inscripción digital, el cual estará dirigido solo a 11 grupos prioritarios de electores. Este sector deberá registrarse a través del portal web: votodigital.onpe.gob.pe si desean sufragar bajo esta modalidad el 12 de abril del 2026 voluntariamente.

PUEDES VER: Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

lr.pe

¿Qué es ONPE ID y quiénes podrán usarlo?

ONPE ID es un aplicativo móvil con el que se podrá votar en las próximas Elecciones Generales. Este software verifica la identidad de la persona de forma digital y segura a través de certificados virtuales y el PIN que figura en el DNI electrónico. Cabe precisar que la app no almacena información personal ni mucho menos datos sensibles de la ciudadanía.

De acuerdo a la información de la ONPE, esta aplicación es segura y será un requisito fundamental para votar digitalmente. Por ello, mientras se determina la aprobación de la app, ONPE tendrá habilitado un proceso de inscripción digital dirigido únicamente a estos 11 grupos prioritarios de electores:

  • Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional fuera de su circunscripción (uso obligatorio).
  • Peruanos en el exterior.
  • Personal del sistema electoral (ONPE, JNE, RENIEC)
  • Personal de la Defensoría del Pueblo
  • Personal del INPE
  • Personal de Migraciones
  • Bomberos voluntarios
  • Personal médico y administrativo, público y privado.
  • Ciudadanos con discapacidad inscritos en CONADIS
  • Ciudadanos del Cercado de Lima, donde se instalará la única mesa física de sufragio digital.
  • Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

PUEDES VER: ONPE alista piloto de voto digital en 2026, pese a que hackeos revelan debilidad en páginas del Gobierno peruano

lr.pe

¿Cómo funciona ONPE ID?

Una vez que las personas del grupo mencionado se hayan registrado, se deberá descargar el aplicativo móvil ONPE ID a fin de poder cumplir con el voto. Asimismo, se deberá seguir los siguientes pasos.

  • Descargar el aplicativo OPEN ID luego de registrarse en el padrón del voto digital a través del portal votodigital.onpe.gob.pe.
  • La descarga puede hacerse desde el propio portal web del voto digital o desde las tiendas virtuales como Play Store o App Store.
  • También es posible hacer la descarga en computadoras con sistema operativo Windows y macOs.
  • El sistema de ONPE ID pedirá verificar tanto la clave PIN como los certificados digitales del DNI electrónico.
  • Desde el 5 de enero hasta el 10 de abril del 2026, estará disponible un módulo de práctica con la simulación de la cédula de votación para que el lector pueda entrenar en el sufragio digital.
  • Por último, el aplicativo mostrará la cédula oficial para hacer efectivo el voto. Los que voten digitalmente tendrán un plazo de 24 horas para emitir su voto. La fecha será desde las 5:00 p. m. del sábado 11 de abril hasta las 5:00 p. m. del domingo 12 de abril de 2026.

