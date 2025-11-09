Reportan incendio de gran magnitud en San Juan de Lurigancho: varias casas han sido afectadas
Durante el siniestro, no se han reportado fallecidos, aunque varias viviendas cercanas resultaron afectadas. Al menos 11 unidades de bomberos acudieron al lugar.
En la tarde del domingo se ha reportado un fuerte incendio dentro de una fábrica de plásticos en el distrito de San Juan de Lurigancho, el siniestro generó que al menos 11 unidades de bomberos llegaran al lugar. Por el momento, no se ha reportado fallecidos, pero varias viviendas del lugar se vieron afectadas.