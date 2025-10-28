Natalia Salas se despide de "Mechita" tras anunciar el regreso del cáncer: “Lo llevaré siempre en el corazón”
La actriz anunció la despedida de su personaje en la telenovela Eres mi Bien para enfocarse en su salud tras confirmar que el cáncer volvió a su vida.
En las últimas semanas Natalia Salas conmovió a sus seguidores al revelar que el cáncer había regresado a su vida, noticia que llegó acompañada de un mensaje diciendo adiós a su participación en la telenovela Eres mi Bien. La actriz, reconocida por su carisma y amplia trayectoria en la televisión peruana, decidió dejar la producción de Latina para enfocarse en su tratamiento médico.
El anunció generó una ola de mensajes de cariño por parte del público y de sus compañeros de trabajado, quienes destacaron su paso por la telenovela.
Natalia Salas se despide de su personaje en Eres mi Bien
A través de su cuenta de Instagram, Salas publicó un emotivo mensaje lleno de gratitud hacia su personaje “Mechita”, que marcó su regreso a la pantalla chica después de casi una década alejada de la ficción.
“Gracias, Mechita. Me regalaste volver a la ficción después de 9 años. Me regalaste compañeros increíbles que me llevaré para siempre en el corazón. Me regalaste enseñanza y fortaleza. Hoy me despido de tu piel, pero estarás para siempre en mi Mercedes Eugenia Gómez de López. Espero haberles sacado algunas sonrisas con ella jiji”, escribió Natalia.
Comunicado de Natalia Salas. Captura: Instagram
El post estuvo acompañado de imágenes junto a algunos de sus compañeros de elenco, como Mónica Sánchez, además de escenas detrás de cámaras que evidencian la buena relación del grupo de actores.
Tras el anuncio de su recaída, a través de un proceso conocido como metástasis, la actriz decidió dar un paso al costado en la telenovela. En su lugar, la actriz Ximena Díaz asumirá el papel de “Mechita”, continuando con la historia del personaje.