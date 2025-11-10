Cinco familias en San Juan de Lurigancho carecen de agua y electricidad tras un incendio en una fábrica clandestina de pinturas. Así lo informan los vecinos tras más de 24 horas sin ayuda. | La República. | Melissa Landa

Cinco familias de la calle Los Mangos, en San Juan de Lurigancho, continúan sin agua ni electricidad tras el incendio de gran magnitud ocurrido el domingo 9 de noviembre en una presunta fábrica clandestina de pinturas. Los vecinos aseguran a La República que, pese a haber pasado más de 24 horas desde la emergencia, ninguna autoridad local o nacional se ha acercado a brindarles ayuda directa.

El siniestro se originó en una vivienda donde funcionaba un taller informal que almacenaba balones de gas y productos altamente inflamables, lo que generó múltiples explosiones y una columna de humo visible desde varios puntos del distrito. Los bomberos tardaron varias horas en controlar las llamas, mientras que Sedapal fue criticada por la falta de cisternas de agua durante la emergencia.

Hacia las 8:30 p.m., los vecinos indicaron a este medio que recién se restableció el agua y la electricidad, pero que el servicio de gas de calidad sigue sin estar operativo, por lo cual deberán arreglárselas para cocinar sus alimentos. También indicaron que Defensa Civil no les ha dicho nada para hoy. ''Hemos tratado de acomodarnos en la casa nomás'', indicó un ciudadano afectado.

“No tenemos ni agua ni luz”

Entre los afectados se encuentra Luz Tuama Díaz, vecina con más de 25 años en la zona y coordinadora del programa Vaso de Leche, quien relató que el humo tóxico afectó su salud y la de varios adultos mayores. “Hemos tenido que comprar un bidoncito de agua para cocinar. Nadie nos ha ayudado. No tenemos ni agua ni luz”, denunció en la tarde de este lunes.

Tuama contó que la emergencia la obligó a evacuar junto a su esposo, recientemente operado, y que fue auxiliada por un agente policial cuando cayó al intentar escapar del humo. “Cada cilindro explotaba, parecía un terremoto”, recordó. También aseguró que las autoridades solo permanecieron en la avenida principal y no ingresaron a los pasajes donde otras viviendas resultaron afectadas por el humo y las vibraciones.

Así quedó el lugar de los hechos tras el siniestro en SJL. Foto: Cortesía

Fábrica clandestina y pérdidas materiales

Otro vecino, Cristian Verano, señaló que el incendio se originó en una empresa informal de pinturas que operaba de madrugada y sin permisos. “Ellos descargaban productos a las tres de la mañana. Todo era a escondidas”, afirmó. Verano vive con su madre de 70 años y denunció pérdidas materiales valorizadas en cerca de S/. 20.000, entre electrodomésticos y mobiliario destruidos por el fuego y el agua.

Defensa Civil los trasladó temporalmente a un hotel la noche del siniestro, pero, según su testimonio, no hubo seguimiento ni apoyo posterior. “No nos han traído agua, ni víveres, ni nada. Solo vinieron a tomar nota”, sostuvo. Los vecinos ahora deben caminar hasta la avenida para llenar tachos de agua de una cisterna pública, mientras intentan limpiar y reparar sus viviendas dañadas.

La fábrica donde se originó el incendio fue clausurada de forma temporal. Foto: Melissa Landa / LR.

Antecedentes y falta de control municipal

Este no sería el primer siniestro en la misma dirección. Los moradores aseguran que ya hubo incendios anteriores en ese predio, donde distintos negocios informales habrían operado durante años. “No estaba formal, ya lo habíamos advertido”, indicó Tuama.

Los testimonios coinciden en que en la zona funcionan varios talleres ilegales, sin control de las autoridades municipales ni supervisión de Defensa Civil. “Aquí hay muchas fábricas que son clandestinas y nadie hace nada”, dijo Verano, quien también denunció que el dueño del local habría abandonado el lugar tras el incendio.

Durante la emergencia, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios denunció públicamente la falta de cisternas de Sedapal, lo que retrasó las labores de control del fuego. “¿Cómo es posible que los domingos no haya pilotos para cisternas?”, cuestionó un comandante en declaraciones a la prensa. Esta carencia agravó la situación en una zona donde el acceso al agua ya es limitado.

Vecinos piden intervención inmediata

Los damnificados exigen la presencia de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y del Ministerio de Vivienda para restablecer los servicios básicos y evaluar las condiciones de las viviendas afectadas. Además, solicitan que se investigue a los responsables de permitir el funcionamiento de talleres sin autorización. “Somos gente que trabaja día a día. Perder S/. 20.000 para nosotros es perder años de esfuerzo. No queremos promesas, queremos soluciones”, precisó Verano.

Vecinos reportan que lo han perdido todo. Foto: Cortesía.

Hasta el cierre de esta nota, ni la comuna distrital ni el Indeci habían emitido un pronunciamiento oficial sobre las acciones de apoyo o fiscalización en la zona siniestrada.

