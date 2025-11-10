HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Fiscalía detecta agroquímicos prohibidos en ají amarillo vendidos en supermercado de Lima: excede límites de residuos permitidos

El operativo, en coordinación con Senasa y la Municipalidad de San Borja, reveló la presencia de un plaguicida altamente tóxico y prohibido en el país. La Fiscalía Corporativa Penal de Turno inició las acciones correspondientes.

El carbofuran es un plaguicida de alta peligrosidad y prohibido en el país desde el 2022. Foto: Ministerio Público.
El carbofuran es un plaguicida de alta peligrosidad y prohibido en el país desde el 2022. Foto: Ministerio Público.

Una reciente operación de vigilancia preventiva por la Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro, encabezada por la fiscal adjunta provincial Beatriz Martínez Peralta, detectó la presencia de agroquímicos prohibidos y residuos por encima del límite permitido en productos vendidos en el supermercado Wong del distrito de San Borja.

Los análisis confirmaron que el ají amarillo contenía carbofuran (carbofurano), un plaguicida prohibido en el Perú desde 2022 debido a su elevada toxicidad. Asimismo, la papaya y la cebolla china también presentaron niveles de residuos químicos por encima de los límites permitidos por la normativa vigente.

Según la Resolución Directoral Nº 0061-2021-MIDAGRI-SENASA, el uso de este pesticida fue vetado por sus efectos perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente, conforme advirtió la Red de Agricultura Ecológica del Perú (RAE Perú). La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica el carbofuran como un plaguicida de alta peligrosidad, prohibido internacionalmente bajo las recomendaciones del Convenio de Rotterdam.

Frente a estos resultados, la Fiscalía ordenó remitir los actuados a la Fiscalía Corporativa Penal de Turno para el inicio de las acciones correspondientes en materia penal.

El carbofurano presente en otros alimentos en mercados y supermercados de Lima

En un informe reciente del portal Salud con Lupa se evidenció la existencia de carbofurano y otros plaguicidas en espinacas vendidas en mercados de Lima y Callao, con el 60 % de las muestras analizadas que superan los límites permitidos por la normativa peruana.

Las mismas se tomaron en el Gran Mercado Mayorista de Lima (Santa Anita), el Mercado Lobatón (Lince), el Mercado Minka y el Centro Comercial Bellavista (Callao) y el Mercado San José (Jesús María). Los análisis estuvieron a cargo del laboratorio Mérieux Nutrisciences, acreditado internacionalmente y autorizado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Solo dos de esos locales cumplieron con los estándares nacionales.

