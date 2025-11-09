HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Empresario fue atacado a balazos en su auto frente a su vivienda en Los Olivos: víctima sobrevivió por carro blindado

La Policía Nacional del Perú acordonó la zona en Los Olivos para recoger evidencias y analizar grabaciones. Las autoridades investigan si el ataque fue un intento de sicariato relacionado con actividades empresariales.

Un delincuente disparó hasta en dos ocasiones contra auto de empresario en Los Olivos.
Un delincuente disparó hasta en dos ocasiones contra auto de empresario en Los Olivos. | Foto: Composición LR/ Difusión/ Francisco Erazo

Un empresario fue atacado a balazos por delincuentes cuando estacionaba su vehículo frente a su vivienda, ubicada en la manzana F, lote 25, en el distrito de Los Olivos. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad de la zona, donde se observa a tres sujetos —uno a bordo de una motocicleta y dos en otra— llegar hasta la casa del empresario. Según las imágenes, los atacantes le gritaron que ya “perdió” y le ordenaron bajar del automóvil. Uno de ellos llevaba puesta una mochila de delivery, aparentemente para pasar desapercibido antes del ataque.

El ataque ocurrió a primeras horas de la mañana, específicamente a las 7:03 a. m. Al percatarse del intento de asalto, la víctima realizó una maniobra con su vehículo para escapar. En ese momento, uno de los delincuentes le disparó en dos ocasiones; sin embargo, no contaban con que el auto era blindado, por lo que las balas no lograron atravesar la carrocería y el empresario consiguió huir ileso.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Menor de 16 años lleva 10 días desaparecida tras subirse a mototaxi saliendo del colegio en Pachacámac: extorsionan a la madre con S/20.000 para devolverla

lr.pe

Vecinos se alertaron por incidente con empresario de Los Olivos

Los vecinos de la zona se alarmaron al escuchar los disparos y salieron de sus viviendas para ver qué había ocurrido. El hecho generó momentos de temor, ya que muchos se preparaban para dirigirse a sus centros de trabajo y los niños para asistir al colegio.

Minutos después, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística llegaron al lugar para acordonar la zona y recoger las evidencias balísticas. Los efectivos también revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del vecindario con el objetivo de identificar las placas y las rutas de escape de las motocicletas utilizadas por los atacantes. Las autoridades no descartan que se trate de un intento de sicariato o de una amenaza vinculada a las actividades empresariales de la víctima.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Extorsionan a vendedor de choclo en Los Olivos y le exigen hasta un millón de soles: “Van a atentar contra mi familia”

Extorsionan a vendedor de choclo en Los Olivos y le exigen hasta un millón de soles: “Van a atentar contra mi familia”

LEER MÁS
9 municipalidades de Lima entregaron licencias sin verificación técnica del terreno a 6 de cada 10 construcciones entre 2024 y 2025

9 municipalidades de Lima entregaron licencias sin verificación técnica del terreno a 6 de cada 10 construcciones entre 2024 y 2025

LEER MÁS
Los Olivos, el segundo distrito de Lima Norte con más denuncias por extorsión: casos aumentaron en más de 50% en comparación a 2024

Los Olivos, el segundo distrito de Lima Norte con más denuncias por extorsión: casos aumentaron en más de 50% en comparación a 2024

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

LEER MÁS
Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

LEER MÁS
Fiscales provisionales y jueces supernumerarios protestan fuera de la Fiscalía: exigen igualdad salarial y convocan a vigilia nacional

Fiscales provisionales y jueces supernumerarios protestan fuera de la Fiscalía: exigen igualdad salarial y convocan a vigilia nacional

LEER MÁS
Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

LEER MÁS
Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

LEER MÁS
Actualización de estado de emergencia prohíbe dos personas en moto lineal y que oculten identidad: estas son las sanciones

Actualización de estado de emergencia prohíbe dos personas en moto lineal y que oculten identidad: estas son las sanciones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Sociedad

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Línea 1 del Metro de Lima aumenta frecuencia de trenes para reducir tiempo de espera en estaciones: ¿cuántas salidas adicionales ofrecerá?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025