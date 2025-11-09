Un empresario fue atacado a balazos por delincuentes cuando estacionaba su vehículo frente a su vivienda, ubicada en la manzana F, lote 25, en el distrito de Los Olivos. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad de la zona, donde se observa a tres sujetos —uno a bordo de una motocicleta y dos en otra— llegar hasta la casa del empresario. Según las imágenes, los atacantes le gritaron que ya “perdió” y le ordenaron bajar del automóvil. Uno de ellos llevaba puesta una mochila de delivery, aparentemente para pasar desapercibido antes del ataque.

El ataque ocurrió a primeras horas de la mañana, específicamente a las 7:03 a. m. Al percatarse del intento de asalto, la víctima realizó una maniobra con su vehículo para escapar. En ese momento, uno de los delincuentes le disparó en dos ocasiones; sin embargo, no contaban con que el auto era blindado, por lo que las balas no lograron atravesar la carrocería y el empresario consiguió huir ileso.

Vecinos se alertaron por incidente con empresario de Los Olivos

Los vecinos de la zona se alarmaron al escuchar los disparos y salieron de sus viviendas para ver qué había ocurrido. El hecho generó momentos de temor, ya que muchos se preparaban para dirigirse a sus centros de trabajo y los niños para asistir al colegio.

Minutos después, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística llegaron al lugar para acordonar la zona y recoger las evidencias balísticas. Los efectivos también revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del vecindario con el objetivo de identificar las placas y las rutas de escape de las motocicletas utilizadas por los atacantes. Las autoridades no descartan que se trate de un intento de sicariato o de una amenaza vinculada a las actividades empresariales de la víctima.

