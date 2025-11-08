HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     
Sociedad

Actualización de estado de emergencia prohíbe dos personas en moto lineal y que oculten identidad: estas son las sanciones

Las infracciones conllevarán sanciones progresivas, incluyendo multas y retenciones de licencias. Además, se implementaron nuevas acciones estratégicas para frenar el crimen organizado y mejorar la seguridad en zonas críticas.

El Decreto Supremo anuncia prohibiciones a una nueva categoría de moto lineal en Lima y Callao. Foto: Exitosa
El Decreto Supremo anuncia prohibiciones a una nueva categoría de moto lineal en Lima y Callao. Foto: Exitosa | Exitosa

El Gobierno de José Jerí dispuso actualizaciones a las medidas del estado de emergencia en Lima y Callao como parte de las estrategias para combatir la inseguridad ciudadana. Entre las principales disposiciones, destaca la prohibición del tránsito de dos personas adultas y el control de identidad en motocicletas lineales.

El decreto modifica los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 del Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM. La norma, ratificada y ampliada mediante el Decreto Supremo Nº 127-2025-PCM, entró en vigencia el sábado 8 de noviembre y se mantendrá vigente mientras duren las medidas de urgencia.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

lr.pe

¿Qué establece el nuevo decreto sobre las motocicletas?

Durante su aplicación, la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas y los serenos municipales, realizará operativos de control e identificación en los principales puntos de las zonas de emergencia. La medida establece lo siguiente:

  • Solo el conductor podrá circular en motocicletas de las categorías L1 y L3.
  • Se prohíbe el uso de accesorios que dificulten la identificación del conductor, con excepción del casco reglamentario.

PUEDES VER: Fiscales provisionales y jueces supernumerarios protestan fuera de la Fiscalía: exigen igualdad salarial y convocan a vigilia nacional

lr.pe

Sanciones por incumplir la prohibición

Las personas que infrinjan la prohibición estarán sujetas a un régimen de sanciones progresivo, conforme al Decreto Legislativo Nº 1216, al Decreto Supremo Nº 006-2025-IN y a la Resolución Directoral Nº 018.

Según el capítulo V del Decreto 1216, las sanciones se aplican de la siguiente manera:

  • Primera infracción: multa económica conforme al Reglamento Nacional de Tránsito.
  • Segunda infracción (reincidencia): retención de la licencia de conducir por hasta 2 años.
  • Tercera infracción: inhabilitación para obtener la licencia por 5 años.

Además, el reciente Decreto establece la intervención y confiscación de vehículos en depósitos autorizados, en caso de que estos presenten documentación adulterada o placas ilegibles, deterioradas, dañadas, laminadas o con elementos que impidan su correcta identificación.

Medidas complementarias

El Decreto Supremo también contempla acciones estratégicas en penales y centros de control para frenar el crimen organizado. Entre ellas se incluyen:

  • Corte de energía eléctrica en celdas y destrucción de antenas de telecomunicaciones ilegales.
  • Incautación de celulares y chips utilizados para extorsionar desde las cárceles.
  • Interconexión de las cámaras de videovigilancia municipales con la Central C4 de la PNP.
  • Uso de imágenes satelitales para el control de zonas de alto riesgo.
  • Participación de cadetes de escuelas policiales y militares en labores de seguridad ciudadana.
  • Ampliación del Centro de Comando, Control y Comunicación (C4), ubicado en el Gran Centro de Convenciones de Lima.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Gobierno de Jerí endurece medidas en penales, pero deja desprotegidos a trabajadores del INPE

Gobierno de Jerí endurece medidas en penales, pero deja desprotegidos a trabajadores del INPE

LEER MÁS
Actualización del estado de emergencia dispone la suspensión de ventas de chips informales en la vía pública

Actualización del estado de emergencia dispone la suspensión de ventas de chips informales en la vía pública

LEER MÁS
Este mes, Osiptel bloqueará 300.000 celulares no registrados para evitar su comercio ilegal en el Perú

Este mes, Osiptel bloqueará 300.000 celulares no registrados para evitar su comercio ilegal en el Perú

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

LEER MÁS
Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

LEER MÁS
Gobierno de Jerí endurece medidas en penales, pero deja desprotegidos a trabajadores del INPE

Gobierno de Jerí endurece medidas en penales, pero deja desprotegidos a trabajadores del INPE

LEER MÁS
Policía empezó a identificar y perseguir número de celulares usados por extorsionistas

Policía empezó a identificar y perseguir número de celulares usados por extorsionistas

LEER MÁS
Madre de ‘Maldito Cris’ acusa sin pruebas a coronel Víctor Revoredo de ofrecer dinero a cambio de información sobre Wanda del Valle

Madre de ‘Maldito Cris’ acusa sin pruebas a coronel Víctor Revoredo de ofrecer dinero a cambio de información sobre Wanda del Valle

LEER MÁS
Fin del año escolar 2025: qué día terminan las clases en Perú, según calendario del Minedu

Fin del año escolar 2025: qué día terminan las clases en Perú, según calendario del Minedu

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

Detienen a adulto mayor de 65 años por microcomercializar drogas en su domicilio en Surco: PNP incautó 1,105 envoltorios de PBC

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025