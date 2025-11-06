Unidad antiextorsión se estrena capturando a ‘Los Murci de Ventanilla'

Rodolfo tiene 48años, es empresario de construcción de obras de saneamiento y lozas deportivas y llegó a un barrio del Callao en enero junto a su esposa. Cuando empezó a trabajar se sintió no sólo seguro, sino también feliz de poder ayudar económicamente a su familia.

Desde hace un mes esa tranquilidad se rompió. Y así como la suya, la de miles de peruanos. Nunca imaginó que la presencia de un grupo de criminales podía afectarlo.

Hasta ahora se sentía expuesto. Sin embargo, esta mañana, agentes de inteligencia operativa de la nueva División de Investigación de Extorsiones se estrenaron capturando a presuntos integrantes de una banda criminal denominada ‘Los Murci de Ventanilla’.

Se trata de los prontuariados Henry Jaime Camacho Rodríguez, alias Camote, Rubén Papuico Rodríguez, alias Papuico, y Pedro Huzco Villavicencio, alias Perico.

Fueron detectados en la avenida Pedro Beltrán –Calle Uno- urbanización Satélite, Ventanilla.

Estos sujetos no solo se dedicaban a extorsionar a empresas de construcción sino a diferentes empresas de transporte.

Durante el registro vehicular a la unidad donde se desplazaban se les encontró una pistola calibre 9 milímetros, con serie erradicada, marca Kaycal, con cacerina y adaptada con un silenciador.

Fuentes de La República revelaron que esta nueva unidad policial a cargo del coronel Víctor Revoredo, logró captar una fuente humana quien refirió que tenía información sobre la ubicación de una banda criminal dedicada a la extorsión, sicariato y al tráfico ilícito de armas de fuego.

PRESOS POR EXTORSIÓN

De acuerdo a Instituto Nacional Penitenciario, entre enero y julio 2025 ingresaron solo 295 internos por extorsión, pero apenas 11 estaban sentenciados (3.8%) y 284 procesados.

En ese mismo período se registraron más de 16 mil denuncias por extorsión a nivel nacional.

El Inpe también conformó que en menos de cuatro meses se han realizado más de 2mil requisas y 350 de ellas fueron ejecutadas desde el inicio del estado de emergencia.

“Desde el 21 de octubre que inicio el estado de emergencia hasta la fecha, a nivel nacional se ha realizado más de 350 requisas en los 68 establecimientos penitenciarios del Perú. Además, se ha incautado 79 celulares, 173 accesorios de celulares, más de 500 litros de alcohol fermentado, más de 428 armas punzocortantes, además de 2699 gramos de

droga”, aseguró el presidente de ese organismo, Iván Paredes Yataco.