Decreto supremo extraordinario modifica detalles del estado de emergencia en Lima y Callao: estas son las medidas
El decreto supremo anuncia medidas operativas para el control penitenciario, así como acciones contra mercados ilegales vinculados a la criminalidad.
Luego de que anunciara que habría un cambio en el estado de emergencia decretado anteriormente, el Gobierno de José Jerí publicó un decreto supremo extraordinario donde anuncia nuevas acciones para Lima Metropolitana y el Callao en medio de la ola de delincuencia que azota el país.
I. Organización y coordinación
- Sesión Permanente del CONASEC y comités de seguridad.
- Conformación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) y comités de apoyo.
- Comité de Coordinación Distrital (CCD).
- Comité de Inteligencia (CI).
- Comité de Fiscalización (CF).
- Comité de Comunicación Estratégica (CCE).
II. Medidas operativas durante el Estado de Emergencia
- Control penitenciario y telecomunicaciones ilícitas.
- Fuerzas integradas y control territorial.
- Respuesta rápida de la justicia.
- Acciones contra mercados ilegales vinculados a la criminalidad.
III. Incentivos y recompensas
- Reconocimiento e incentivos a fuerzas integradas.
- Sistema de recompensas ciudadanas.
IV. Informes y financiamiento
- Informe del CCO al Ministerio del Interior, Presidencia, Congreso y Poder Judicial.
- Financiamiento con presupuesto institucional y asignaciones extraordinarias.
V. Disposiciones complementarias y generales
- Aplicación nacional de medidas penitenciarias.
- Control de acceso a establecimientos penitenciarios con apoyo policial y militar.
- Funcionamiento intensificado de equipos bloqueadores de telecomunicaciones en penales.
- Fortalecimiento de la identidad nacional mediante izamiento de bandera y canto del himno.
- Reforzamiento del Centro de Comando, Control y Comunicación (C4).
- Vigencia del Decreto Supremo dentro del periodo del DS N° 124-2025-PCM.
- Uso de imágenes satelitales para monitoreo territorial.
- Apoyo de cadetes y alumnos de la PNP en labores administrativas y operativas.
- Presencia de cadetes de las Fuerzas Armadas para marchas, entrenamiento y acciones cívico-militares.