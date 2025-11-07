José Jerí modificó decreto supremo que dicta estado de emergencia | Composición: Betssy De Los Santos | Composición: LR.

José Jerí modificó decreto supremo que dicta estado de emergencia | Composición: Betssy De Los Santos | Composición: LR.

Luego de que anunciara que habría un cambio en el estado de emergencia decretado anteriormente, el Gobierno de José Jerí publicó un decreto supremo extraordinario donde anuncia nuevas acciones para Lima Metropolitana y el Callao en medio de la ola de delincuencia que azota el país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

I. Organización y coordinación

Sesión Permanente del CONASEC y comités de seguridad. Conformación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) y comités de apoyo. Comité de Coordinación Distrital (CCD). Comité de Inteligencia (CI). Comité de Fiscalización (CF). Comité de Comunicación Estratégica (CCE).

II. Medidas operativas durante el Estado de Emergencia

Control penitenciario y telecomunicaciones ilícitas. Fuerzas integradas y control territorial. Respuesta rápida de la justicia. Acciones contra mercados ilegales vinculados a la criminalidad.

PUEDES VER: Keiko Fujimori viaja a México en medio de crisis diplomática con el Gobierno de Claudia Sheinbaum

III. Incentivos y recompensas

Reconocimiento e incentivos a fuerzas integradas. Sistema de recompensas ciudadanas.

IV. Informes y financiamiento

Informe del CCO al Ministerio del Interior, Presidencia, Congreso y Poder Judicial. Financiamiento con presupuesto institucional y asignaciones extraordinarias.

V. Disposiciones complementarias y generales