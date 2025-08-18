Los comerciantes de Mesa Redonda denuncian que el ambulante terminó con lesiones en el rostro y sin cuatro dientes tras ser agredido. | Foto: composición LR | ATV difusión

Los comerciantes de Mesa Redonda denuncian que el ambulante terminó con lesiones en el rostro y sin cuatro dientes tras ser agredido. | Foto: composición LR | ATV difusión

Un grupo de comerciantes y fiscalizadores de la Municipalidad de Lima se enfrentó en Mesa Redonda, en el cruce de los jirones Puno y Andahuaylas, en el Cercado de Lima. Los comerciantes denunciaron que, durante la intervención de las autoridades municipales, uno de los vendedores ambulantes fue golpeado brutalmente y perseguido. De acuerdo con las cámaras de seguridad de los comercios, el joven intentó refugiarse en un restaurante, pero fue alcanzado. Minutos después, salió del local inconsciente. Tras la agresión, el ciudadano perdió cuatro dientes.

Una comerciante declaró sobre lo ocurrido. Ella indicó que el ambulante solo quería trabajar y vender toda su mercancía, pero el personal municipal lo agredió. "Le dice al joven que avance y él le dice: 'Un ratito que quiero vender, tengo días sin trabajar'. Así todavía amable, el muchacho. El muchacho es humilde, no es ni grosero. Y el otro (el fiscalizador) sacó de la nada ese palo y se lo pegó en la cabeza y lo abrió", declaró en diálogo con ATV Noticias.

Fiscalizadores dejan sin dientes a ambulante en Mesa Redonda

Tras la agresión contra el vendedor de Mesa Redonda, varios comerciantes salieron en su defensa y reclamaron a los fiscalizadores por lo ocurrido. Asimismo, informaron que el ciudadano fue atacado con una vara metálica, lo que generó que terminara con varias lesiones en el rostro.

"En menos de un minuto llegaron con 35 oficiales, se metieron al restaurante y ahí le dieron la golpiza: le volaron cuatro dientes y le abrieron la cabeza", declaró una ambulante.

Los negociantes exigieron que el personal de la Municipalidad de Lima se retirara para poder auxiliar al herido, identificado como Carlos Alberto Caqui Esteban.

