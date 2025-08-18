HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     
Sociedad

Fiscalizadores golpean y dejan sin dientes a un ambulante durante intervención en Mesa Redonda, Cercado de Lima

La agresión ocurrió en el cruce de los jirones Puno y Andahuaylas, en el Cercado de Lima. Las cámaras de seguridad de los comercios captaron al joven cuando intentaba refugiarse en un restaurante, pero fue alcanzado por los fiscalizadores.

Los comerciantes de Mesa Redonda denuncian que el ambulante terminó con lesiones en el rostro y sin cuatro dientes tras ser agredido.
Los comerciantes de Mesa Redonda denuncian que el ambulante terminó con lesiones en el rostro y sin cuatro dientes tras ser agredido. | Foto: composición LR | ATV difusión

Un grupo de comerciantes y fiscalizadores de la Municipalidad de Lima se enfrentó en Mesa Redonda, en el cruce de los jirones Puno y Andahuaylas, en el Cercado de Lima. Los comerciantes denunciaron que, durante la intervención de las autoridades municipales, uno de los vendedores ambulantes fue golpeado brutalmente y perseguido. De acuerdo con las cámaras de seguridad de los comercios, el joven intentó refugiarse en un restaurante, pero fue alcanzado. Minutos después, salió del local inconsciente. Tras la agresión, el ciudadano perdió cuatro dientes.

Una comerciante declaró sobre lo ocurrido. Ella indicó que el ambulante solo quería trabajar y vender toda su mercancía, pero el personal municipal lo agredió. "Le dice al joven que avance y él le dice: 'Un ratito que quiero vender, tengo días sin trabajar'. Así todavía amable, el muchacho. El muchacho es humilde, no es ni grosero. Y el otro (el fiscalizador) sacó de la nada ese palo y se lo pegó en la cabeza y lo abrió", declaró en diálogo con ATV Noticias.

PUEDES VER: Policía evita que un fiscalizador decomise el puesto de un ambulante de churros en Chimbote

lr.pe

Fiscalizadores dejan sin dientes a ambulante en Mesa Redonda

Tras la agresión contra el vendedor de Mesa Redonda, varios comerciantes salieron en su defensa y reclamaron a los fiscalizadores por lo ocurrido. Asimismo, informaron que el ciudadano fue atacado con una vara metálica, lo que generó que terminara con varias lesiones en el rostro.

"En menos de un minuto llegaron con 35 oficiales, se metieron al restaurante y ahí le dieron la golpiza: le volaron cuatro dientes y le abrieron la cabeza", declaró una ambulante.

Los negociantes exigieron que el personal de la Municipalidad de Lima se retirara para poder auxiliar al herido, identificado como Carlos Alberto Caqui Esteban.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Mesa Redonda cerrada parcialmente: comerciantes protestan contra ordenanza que prohibiría comercio mayorista

Mesa Redonda cerrada parcialmente: comerciantes protestan contra ordenanza que prohibiría comercio mayorista

LEER MÁS
Comerciantes de Mesa Redonda protestan por demolición de predio con su mercadería dentro: “Lo perdí todo”

Comerciantes de Mesa Redonda protestan por demolición de predio con su mercadería dentro: “Lo perdí todo”

LEER MÁS
Incendio en barrios altos se habría originado por ataque extorsivo, según representante de Mesa Redonda

Incendio en barrios altos se habría originado por ataque extorsivo, según representante de Mesa Redonda

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pareja de peruana hallada muerta en EE. UU. fue liberada y permanece con paradero desconocido tras regresar al Perú

Pareja de peruana hallada muerta en EE. UU. fue liberada y permanece con paradero desconocido tras regresar al Perú

LEER MÁS
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Bus de la empresa Roma se estrella contra la estación Santa Rosa de la Línea 1 del Metro de Lima en SJL

Bus de la empresa Roma se estrella contra la estación Santa Rosa de la Línea 1 del Metro de Lima en SJL

LEER MÁS
Testimonios sobre la vejez: “Vivo en este cuerpo que no es como era el mío”

Testimonios sobre la vejez: “Vivo en este cuerpo que no es como era el mío”

LEER MÁS
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE.UU.: MIMP gestiona repatriación de restos de Sheyla Gutiérrez con la Cancillería

Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE.UU.: MIMP gestiona repatriación de restos de Sheyla Gutiérrez con la Cancillería

LEER MÁS
Resultados de La Tinka de este domingo 17 de agosto: revisa el pozo millonario, los últimos números ganadores y todos los premios

Resultados de La Tinka de este domingo 17 de agosto: revisa el pozo millonario, los últimos números ganadores y todos los premios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Sociedad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: así quedaron las viviendas tras explosión con dinamita en la avenida Perú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota