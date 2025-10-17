El Instituto Nacional Penintenciario (INPE) informó a través de sus redes sociales que dos desconocidos dejaron explosivos en los exteriores del E.P. Miguel Castro, mejor conocido como Penal Castro Castro. Los artefactos vinieron acompañados de un manuscritos dirigidos a dos magistrados del Poder Judicial con sus fichas de RENIEC.

Tras lo ocurrido, las autoridades penitenciarias denunciaron lo ocurrido ante la Fiscalía y la comisaría de Canto Rey, de San Juan de Lurigancho (SJL) y así realizar las diligencias correspondientes. Por otra parte, un equipo especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) aisló el lugar y retiró el objeto. El accionar se da en medio de la declaratoria de emergencia por parte del Gobierno de José Jerí.

Noticia en desarrollo