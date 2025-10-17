HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Hallan explosivos en Penal Castro Castro amedrentando a magistrados de Poder Judicial, reporta INPE

El INPE reportó la presencia de dos explosivos en el E.P. Miguel Castro Castro dejados por dos desconocidos con el fin de amedrentar dos jueces, junto con sus fichas de RENIEC.

Desconocidos dejaron explosivo en Penal Castro Castro amedrentando a jueces.
Desconocidos dejaron explosivo en Penal Castro Castro amedrentando a jueces. | Foto: Andina

El Instituto Nacional Penintenciario (INPE) informó a través de sus redes sociales que dos desconocidos dejaron explosivos en los exteriores del E.P. Miguel Castro, mejor conocido como Penal Castro Castro. Los artefactos vinieron acompañados de un manuscritos dirigidos a dos magistrados del Poder Judicial con sus fichas de RENIEC.

Tras lo ocurrido, las autoridades penitenciarias denunciaron lo ocurrido ante la Fiscalía y la comisaría de Canto Rey, de San Juan de Lurigancho (SJL) y así realizar las diligencias correspondientes. Por otra parte, un equipo especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) aisló el lugar y retiró el objeto. El accionar se da en medio de la declaratoria de emergencia por parte del Gobierno de José Jerí.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Noticia en desarrollo

Notas relacionadas
Habilitarán pabellón de máxima seguridad para sicarios y extorsionadores en Penal Ancón I a fines de octubre

Habilitarán pabellón de máxima seguridad para sicarios y extorsionadores en Penal Ancón I a fines de octubre

LEER MÁS
Expertos cuestionan presencia de José Jerí en operativo penitenciario simultáneo: “Es un show montado”

Expertos cuestionan presencia de José Jerí en operativo penitenciario simultáneo: “Es un show montado”

LEER MÁS
José Jerí intenta imitar a Nayib Bukele, pero hasta ahora no puede formar un gabinete

José Jerí intenta imitar a Nayib Bukele, pero hasta ahora no puede formar un gabinete

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón olímpico fue retirado por cese de concesión

Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón olímpico fue retirado por cese de concesión

LEER MÁS
Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

LEER MÁS
Interno escapa del penal de Huaral: INPE separa a director y subdirector tras el incidente

Interno escapa del penal de Huaral: INPE separa a director y subdirector tras el incidente

LEER MÁS
Promotor de eventos ligado a alias el 'Jorobado' confesó que junto al delincuente organizó conciertos de Agua Marina hasta 3 veces

Promotor de eventos ligado a alias el 'Jorobado' confesó que junto al delincuente organizó conciertos de Agua Marina hasta 3 veces

LEER MÁS
Transportistas de Lima y Callao anuncian medida de protesta en rechazo a los recientes hechos de violencia

Transportistas de Lima y Callao anuncian medida de protesta en rechazo a los recientes hechos de violencia

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana? Esto se sabe

¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana? Esto se sabe

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Obra maestra del cine negro: “Rififi” de Jules Dassin

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Sociedad

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

¿Habrá nuevo paro nacional de transporte este 17 de octubre? Esto dicen los transportistas

¿Te quedaste sin luz hoy? Consulta si tu distrito tiene corte programado en Lima y otras regiones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025