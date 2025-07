El reciente proyecto de reglamento de la Ley N.º 32251, el cual fue puesto en consulta pública por el Ministerio de Defensa, ha generado controversia e incertidumbre en los gremios empresariales de Gamarra y Mesa Redonda. Y es que esta normativa plantea que "se prohíba (el uso de símbolos patrios) en contextos privados, comerciales, partidarios o ajenos a la función pública".

Al respecto, los gremios de comerciantes han expresado su profundo rechazo contra esta medida impuesta por el Gobierno. "Un sinsentido y despropósito", menciona Susana Saldaña, presidenta del consorcio directivo de la asociación de empresarios Gamarra-Perú, el cual conglomera a un total de 5.000 mypes en el emporio comercial.

Gremios de Gamarra y Mesa Redonda rechazan regulación del uso de símbolos patrios

El Gobierno plantea regularizar el uso de símbolos patrios, pues indican que su uso "comprende exclusivamente a las instituciones del Estado en todos sus niveles: nacional, regional y local; organismos autónomos, instituciones educativas públicas y privadas". Por ello, de acuerdo al proyecto de Decreto Supremo, se busca unificar y armonizar la regulación de dichos símbolos.

No obstante, esto ha generado el rechazo del sector empresarial, quienes se verían más afectados, pues advierten pérdidas millonarias. América Quispe, presidente del conglomerado de Mesa Redonda, advierte que serían alrededor de 20.000 comerciantes afectados por esta medida del Gobierno. "Nosotros comercializamos bastantes banderas y escudos. Con la prohibición de esto afectará bastante a los comerciantes dedicados en Mesa Redonda", acotó.

Precisó también que sería incalculable el grado en el que los emprendedores se verían afectados. "Están yendo contra la economía del pueblo peruano. Todo este cambio que se va a generar son gastos de millones que no solo afectarán nuestros negocios (...) va a ser una pérdida total. Rechazamos esta propuesta. No está acorde a nuestra realidad", sostuvo.

De igual forma, Susana Saldaña considera un sinsentido esta propuesta del Gobierno al carecer de fundamentos, pues no considera que se está faltando el respeto a los símbolos patrios por medio de su comercialización en prendas. Ella expresó firmemente que "se está atentando con nuestra libertad y que de ahí nacen nuestros símbolos. Nos parece que es muy invasivo y que se tendría que adecuar un cuadro de infracciones. O sea, más multas para los peruanos formales, para empresarios y emprendedores".

Una preocupación para miles de mypes en todo el Perú

Debido a que el uso de símbolos patrios no solo se extiende a su comercialización. Susana Saldaña argumenta que este proyecto pone en riesgo a miles de negocios y a otros sectores como el turismo. "No solo afectan a nuestros productores, sino a miles de mypes en todo el territorio nacional que están en zonas turísticas. Ellos se abastecen de nosotros por nuestras prendas. Toda una cadena productiva se vería afectada", argumentó.

La respuesta de ambos gremios se debe a que el proyecto de Decreto Supremo señala que se "prohíbe expresamente el uso de los símbolos del Estado en los contextos de publicidad comercial, promociones o campañas, logotipos, marcas, emblemas institucionales privados (...) en cualquier otro fin lucrativo que desnaturalice su carácter oficial de representación de las entidades del Estado Peruano".

Por ello, el gremio de Gamarra aclaró que no permitirán que esta medida les genere pérdidas, pues subrayaron: "No vamos a retroceder. No vamos a dejar de trabajar. No vamos a permitir que nuestras mypes se vayan a la quiebra, ni que pierdan su empleo nuestros trabajadores".

"Tenemos que difundir lo nuestro"

Asimismo, Edward Raymundo, presidente de la Federación de empresarios Gamarra Fedegama, considera que esta medida atenta contra todos los comerciantes formales. "Ellos gobiernan por otros intereses y no por la necesidad del país (...) ¿En qué les afecta el uso de símbolos patrios? En nada absolutamente. Ellos no son autoridades para nosotros", sostuvo refiriéndose a la propuesta del Gobierno.

En tanto, precisó que como empresarios de Gamarra buscan difundir "difundir lo nuestro" mediante prendas que resalten el patriotismo en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias. Por ello, prohibir la comercialización de los mismos afectaría a alrededor de 10.000 empresarios más del gremio Gamarra Fedegama.

Cabe precisar que el Ministerio de Defensa ha dispuesto un periodo de 15 días calendario para que se someta a consulta pública dicha norma. En ese sentido, el proceso culmina el 25 de julio, días previos a la antesala de Fiestas Patrias.

