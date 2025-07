Durante 5 años, Alexander Saucedo se presentó ante sus familiares y conocidos como oficial de la Marina de Guerra del Perú. Vestido con uniformes militares, engañó a los miembros de la Hermandad del Señor del Mar, uno de los más grandes asociaciones religiosas del Callao, donde figura actualmente como presidente. Según testimonios de vecinos, el falso marino afirmaba haber completado la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de César Vallejo (UCV), lo que le permitió asimilarse al ámbito militar.

Sin embargo, cuando la esposa de Alexander Saucedo acudió a la Marina de Guerra del Perú para solicitar el descuento judicial de la pensión de alimentos para su hijo menor, se enteró de que él no estaba registrado como miembro de la institución militar. Aunque inicialmente, en una entrevista con Día D reveló que no es la primera vez que la engaña sobre su situación.

"Su papá de él (mi expareja) publicó una foto de él con un uniforme de la Marina y una torta (...) Me fui averiguar (hasta el instituto militar), le mostré su foto al de recepción y me dijeron que no registraba. Yo pensé que era porque como iba por demanda de alimentos no me hacían caso", comentó Rossemary Alegría, en una entrevista con Día D.

Esposa de Alexander Saucedo revela que no es la primera vez que miente sobre su profesión

Esta no es la primera vez que Alexander Saucedo mentiría con respecto a su profesión. De acuerdo con aún esposa, cuando lo conoció se presentó como ingeniero y empresario. Tiempo después de casarse, Rossemary descubrió la verdad por parte de su propia suegra.

"Nos volvimos a ver en el 2013. Me dijo que él era ingeniero, que tenía una empresa y era gerente. Venía (a mi casa) con su maleta, su casco de ingeniero. Hasta ahí le creía. Osea, él sí hacía infraestructuras metálicas, pero me dijo que la empresa habría quebrado por una estafa. Y mi mamá le apoyó económicamente (...) Me entero por mi suegra (de la mentira) pero no la enfrento, me quedo callada. Pensé que me estaba mintiendo y estuvimos 6 años", relató.

Marina de Guerra del Perú presentará denuncia contra Alexander Saucedo

La capitán de fragata de la Marina de Guerra del Perú, Claudia Burgos, anunció se viene recopilando la información detallada sobre el caso para mandar la denuncia por 'usurpación de función' ante el Procurador de la institución militar. Además, debido a que en los uniformes de Saucedo se encontraron insignias de rangos, se investigará el uso ilegal de título profesional y honores.