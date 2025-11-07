Al menos 40 personas denuncian haber sido estafadas por la supuesta agencia de viajes Pax Travel Assist SAC, que ofrecía atractivos paquetes turísticos nacionales e internacionales a través de redes sociales como TikTok y Facebook, así como en su propia página web y hasta en la plataforma de CyberDays de la Cámara de Comercio de Lima. Los afectados –que llegaron a pagar sumas de hasta S/7.000 por pasajes hacia destinos como Madrid–, descubrieron la estafa cuando intentaron hacer el check-in y las aerolíneas les confirmaron que los boletos eran falsos.

La empresa, que en un primer momento se mostraba como un negocio formal y sin denuncias registradas en el Indecopi ni en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), sorprendió a los clientes al desaparecer sin dejar rastro. Aunque algunos agraviados llegaron hasta el presunto local, ubicado en el distrito de Breña, no encontraron a ningún trabajador.

Estafados por agencia de viajes de TikTok

El 1 de octubre, Aurelio Matta creó el grupo de Facebook Estafados por Agencia Travel Pax Assist, para que más personas afectadas por la estafa se sumen en una denuncia colectiva contra la empresa. Actualmente, son 62 miembros los que reclaman y piden justicia frente a este negocio fraudulento que sigue creando páginas en redes sociales para engañar a nuevos incautos. En conversación con Latina, tres de los denunciantes revelaron frente a cámaras los tickets de viaje entregados por la agencia.

“Uno asume que es un boleto válido cuando va a hacer el check-in, de subir al vuelo dos días antes. Cuando hemos tratado de hacer el check-in o en algunos casos hemos contactado a la aerolínea para hacer algún cambio antes del viaje, las aerolíneas nos han confirmado que son itinerarios y boletos inválidos que no corresponden a las personas que iban a viajar”, refirió una de las víctimas.

Otro denunciante sostuvo que pagó S/7.000 por boletos hacia Madrid, y, al igual que los demás agraviados, al intentarse comunicarse con la empresa, esta nunca respondió. El caso más sorpresivo fue el de un joven que señaló haber viajado anteriormente y sin problemas con la agencia en 2024, por lo que esta última compra, que resultó fraudulenta, lo sorprendió por completo.

Cabe destacar que aunque en un primer momento a muchas de las víctimas les resultó extraño que la empresa mencione que funcionaba sin un local presencial, accedieron convencidos por el engaño de que el negocio contaba un registro en Mincetur. El representante legal de la empresa, Dorian Francisco Cashu Romero, tiene tres denuncias por estafa en agosto, según Aurelio Matta.

