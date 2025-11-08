Delincuentes intentan robar vehículo a pareja en VMT, pero familia reacciona y los persiguen con disparos | Foto: composición LR/MikaTV

El pasado 4 de noviembre, a las 10:55 p.m., dos sujetos emboscaron con arma en mano a una pareja para robarles su camioneta negra, estacionada a las afueras de su domicilio, en la cuadra 12 de la calle El Carmen, en el distrito de Villa María del Triunfo. Sin embargo, cuando se disponían a llevarse el vehículo, un familiar de las víctimas escuchó los gritos y salió de la vivienda. Al ver a los delincuentes armados, se ocultó nuevamente en la casa para luego regresar junto a otro hombre, lanzando disparos contra los ladrones.

El ataque sorprendió a los asaltantes, quienes huyeron hasta la avenida Pachacútec en medio del sonido de las balas. El segundo ladrón, que se disponía a encender la camioneta, salió del vehículo corriendo cuando vio al familiar de las víctimas alzar su pistola. Tras el incidente, la familia ha preferido no declarar por temor a represalias.

Según se ve en las cámaras de seguridad de la cuadra, un auto blanco dejó a uno de los rateros una cuadra antes y al segundo en la otra esquina de la misma calle, minutos antes de que se realice el asalto.

Vecinos lamentan que la poca presencia policial en la zona

Vecinos de la calle donde ocurrió el crimen aseguraron que este tipo de asaltos es común en la zona por la poca vigilancia policial. “Han querido robar como cuatro carros. Se han corrido porque escucharon los disparos”, sostuvo uno de ellos para América TV, mientras otro refirió que a su hijo le robaron el vehículo en el mismo lugar hace menos de dos meses.

“El peligro empieza desde las seis de la tarde. La iluminación es baja y eso lo aprovechan los delincuentes”, expresó, pidiendo mayor presencia de la Policía y mejores faros que iluminen bien la calle.

En lo que va del 2025, ya se han reportado 1.948 denuncias por hurto y 1.872 por robo en VMT, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, siendo los delitos más reportados en este distrito.

