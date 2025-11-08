HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     
Sociedad

Delincuentes intentan robar vehículo a pareja en VMT, pero familia reacciona y los persiguen con disparos

Los vecinos expresaron su preocupación por la alta incidencia delictiva en la zona, reclamando por más presencia policial y mejor iluminación.

Delincuentes intentan robar vehículo a pareja en VMT, pero familia reacciona y los persiguen con disparos
Delincuentes intentan robar vehículo a pareja en VMT, pero familia reacciona y los persiguen con disparos | Foto: composición LR/MikaTV

El pasado 4 de noviembre, a las 10:55 p.m., dos sujetos emboscaron con arma en mano a una pareja para robarles su camioneta negra, estacionada a las afueras de su domicilio, en la cuadra 12 de la calle El Carmen, en el distrito de Villa María del Triunfo. Sin embargo, cuando se disponían a llevarse el vehículo, un familiar de las víctimas escuchó los gritos y salió de la vivienda. Al ver a los delincuentes armados, se ocultó nuevamente en la casa para luego regresar junto a otro hombre, lanzando disparos contra los ladrones.

El ataque sorprendió a los asaltantes, quienes huyeron hasta la avenida Pachacútec en medio del sonido de las balas. El segundo ladrón, que se disponía a encender la camioneta, salió del vehículo corriendo cuando vio al familiar de las víctimas alzar su pistola. Tras el incidente, la familia ha preferido no declarar por temor a represalias.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Le roban su vehículo y ahora le exigen S/12.000 para “devolverlo entero"

lr.pe

Según se ve en las cámaras de seguridad de la cuadra, un auto blanco dejó a uno de los rateros una cuadra antes y al segundo en la otra esquina de la misma calle, minutos antes de que se realice el asalto.  

Vecinos lamentan que la poca presencia policial en la zona  

Vecinos de la calle donde ocurrió el crimen aseguraron que este tipo de asaltos es común en la zona por la poca vigilancia policial. “Han querido robar como cuatro carros. Se han corrido porque escucharon los disparos”, sostuvo uno de ellos para América TV, mientras otro refirió que a su hijo le robaron el vehículo en el mismo lugar hace menos de dos meses.

“El peligro empieza desde las seis de la tarde. La iluminación es baja y eso lo aprovechan los delincuentes”, expresó, pidiendo mayor presencia de la Policía y mejores faros que iluminen bien la calle.

En lo que va del 2025, ya se han reportado 1.948 denuncias por hurto y 1.872 por robo en VMT, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, siendo los delitos más reportados en este distrito.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
La millonaria vía rápida que conectará SJM y VMT en solo 40 minutos: tendrá 3 carriles y será ejecutada por la Municipalidad de Lima

La millonaria vía rápida que conectará SJM y VMT en solo 40 minutos: tendrá 3 carriles y será ejecutada por la Municipalidad de Lima

LEER MÁS
Hoy corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios por distrito este jueves 6 de noviembre vía Sedapal

Hoy corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios por distrito este jueves 6 de noviembre vía Sedapal

LEER MÁS
Comerciante enfrenta a extorsionadores que le exigen S/20.000 en Villa María del Triunfo: "No te debo ni un sol"

Comerciante enfrenta a extorsionadores que le exigen S/20.000 en Villa María del Triunfo: "No te debo ni un sol"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

LEER MÁS
Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

LEER MÁS
Fin del año escolar 2025: qué día terminan las clases en Perú, según calendario del Minedu

Fin del año escolar 2025: qué día terminan las clases en Perú, según calendario del Minedu

LEER MÁS
Policía empezó a identificar y perseguir número de celulares usados por extorsionistas

Policía empezó a identificar y perseguir número de celulares usados por extorsionistas

LEER MÁS
Gobierno de Jerí endurece medidas en penales, pero deja desprotegidos a trabajadores del INPE

Gobierno de Jerí endurece medidas en penales, pero deja desprotegidos a trabajadores del INPE

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Sociedad

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025