Sociedad

Le roban su vehículo y ahora le exigen S/12.000 para “devolverlo entero"

Víctima es supervisor en el programa Bono Gas y unidad era su única herramienta de trabajo. Carlos Torres denunció el hurto de su carro mientras estaba estacionado en Zapallal (Puente Piedra), afectando un proyecto personal y generando alarma por la creciente inseguridad.

Los dos sujetos en pleno robo del vehículo en Zapallal, Puente Piedra.
Los dos sujetos en pleno robo del vehículo en Zapallal, Puente Piedra.

La inseguridad en Lima continúa siendo un tema alarmante, especialmente en la zona norte de la ciudad, donde se han registrado múltiples casos de robos a vehículos.

El ingeniero Carlos Ricardo Torres Chávez (53), supervisor del Programa Bono Gas, fue víctima de un hurto mientras se encontraba en su vivienda en Zapallal, Puente Piedra.

De acuerdo con el relato que dio a la policía, el incidente ocurrió al promediar la 1.30 de la tarde, cuando dejó su vehículo VBR-659, marcha Chevrolet, color plata, estacionado frente a su domicilio, confiado en que el lugar parecía seguro.

“Había más carros y pasaban transeúntes y mototaxistas”, explicó. Sin embargo, al salir, se encontró con que el carro había desaparecido. 

Al revisar las cámaras de seguridad se observó que fueron dos sujetos que se llevaron la unidad. Uno de ellos llevaba puesto gorro de color negro, mochila negra, audífonos en los oídos, pantalón negro y zapatillas negras, y el otro llevaba puesta una gorra azul y vestía chaleco azul con flanjas blancas, polo negro y pantalón gris.

El robo tuvo un impacto significativo en la vida del supervisor, quien reveló que el vehículo sustraído estaba destinado al trabajo en el Programa Bono Gas.

“Ese vehículo es mi única herramienta de trabajo”, dijo la víctima. Lo poco que ganaba planeaba utilizar para ayudar a los más necesitados, un sueño que ahora deberá posponer debido a esta situación. “Es algo difícil. Es un sueño que tenía y que me toca aplazar”, expresó.

Pero, a ese drama se sumó otro más alarmante aún. Ese mismo día, al promediar las 11.15 de la noche, recibió una llamada telefónica desde el número de celular 914617148 donde una voz masculina le dijo que tenía su vehículo y que si lo quería de vuelta tenía que dar S/12.000.

Al día siguiente, a las 6.51 am recibió otra llamada, esta vez ya más prepotente y agresivo. Le dijo que si no pagaba comenzaría a ‘descuartizar’ el vehículo y lo vendería por partes en ‘La 50’.

Este caso se suma a otros incidentes similares ocurridos en la capital donde la creciente inseguridad ha generado preocupación entre los limeños quienes denuncian la falta de medidas efectivas para prevenir este tipo de delitos.

Torres, al compartir su experiencia, buscó no solo desahogarse, también alertar a otros sobre los riesgos de dejar vehículos estacionados en lugares aparentemente seguros.

En efecto, el robo de vehículos es un problema grave, especialmente en Lima Metropolitana. 

En Perú se reportan alrededor de 74 robos diarios a nivel nacional, con un promedio de 27 robos diarios solo en Lima, según cifras de la Policía Nacional.

 Los distritos con mayor incidencia de robos de vehículos en Lima son San Martín de Porres, Comas, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Surco, Santiago de Surco, Miraflores, San Isidro y Cercado de Lima. 

El aumento de la delincuencia y los robos de vehículos genera preocupación entre los ciudadanos, quienes se sienten vulnerables ante este tipo de delitos. 

Los modelos preferidos son Toyota, Honda y Nissan como los más robados, especialmente los Yaris, Civic y Sentra.

Y, aunque la policía realiza esfuerzos, la recuperación de vehículos robados es limitada, con más de la mitad de los autos robados aún sin ser localizados, 

Ante un robo, es crucial reportar el incidente a la policía y proporcionar detalles del vehículo, como marca, modelo, color y placa.

Es importante destacar que la situación del robo de vehículos en Perú es un tema que requiere atención y medidas efectivas para reducir la incidencia de este delito y proteger a la población.

