Diversos ministerios se reunieron con gremios de transportistas para implementar una serie de medidas que, en sí, no combatirían los casos de extorsión o sicariato. | Foto: Composición LR/ La República/ Andina

El Gobierno de José Jerí anunció una serie de medidas junto con los gremios transportistas que no previenen ataques extorsivos ni sicariato. Durante la sesión del 'Grupo de Trabajo para abordar la problemática del transporte urbano de Lima y Callao', presidida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), diversos ministerios, gremios y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) acordaron ciertas disposiciones para, supuestamente, mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores del transporte.

Entre los principales temas tratados figuraron la inclusión de la hospitalización y los traslados médicos en la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS), el acceso de los hijos de los conductores fallecidos a programas como Beca 18 y Abraza tu Cole, y la evaluación de un régimen laboral especial para el sector transporte. Asimismo, se acordó impulsar la entrega de un bono por orfandad, fortalecer el plan de chatarreo con la creación de nuevas plantas, modificar la ley de licencias por puntos y bloquear los teléfonos utilizados en casos de extorsión. Se señaló el acceso a la educación pública de los hijos de las víctimas. Sin embargo, el exministro del Interior y abogado Wilfredo Pedraza declaró a La República que estas medidas no combatirían concretamente los crímenes como el sicariato o la extorsión, ya que no los previene, sino que son implementaciones para las consecuencias.

Medidas del Gobierno de José Jerí no previenen ataques de sicariato o extorsivos

Para el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, las medidas del Gobierno de José Jerí con el gremio de transportistas ayudan a complementar las acciones policiales, pero no a combatir ni prevenir los ataques de sicariato o extorsión. "Por sí solas, no tienen un efecto directo en la lucha (...). Podrían tener un resultado si se acompañan de implementaciones policiales, pero solo resultan útiles después de la extorsión", indicó.

Resaltó que lo principal era la acción policial contra la extorsión. "No son medidas diseñadas para el combate, sino para la reparación de las víctimas", indicó. Si bien le pareció adecuado considerar a las familias de las personas afectadas por la extorsión y el sicariato, hace hincapié en que no ayudaran a disminuir los casos de estos delitos. 'Lo más relevante es la lucha contra la extorsión', puntualizó.

Más del 98% de casos de extorsión termina archivado y sin resolver

Según una investigación de Latina, en los últimos 18 meses solo se han dictado 20 sentencias por este delito en todo el país, pese a que, entre enero y septiembre de este año, la Policía Nacional del Perú (PNP) registró más de 20 mil denuncias. Lima concentró apenas cuatro condenas y el Callao ninguna, a pesar de ser una de las zonas con mayor incidencia criminal, con 707 denuncias por extorsión solo hasta septiembre, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana.

Entre 2020 y 2025, Lima acumuló 85 mil denuncias de este tipo, pero solo 1.470 llegaron a los tribunales, lo que refleja un nivel de impunidad superior al 98%, lo que lleva a que terminen archivados o sin resolver. Aunque el Instituto Nacional Penitenciario reporta 1.389 personas condenadas por extorsión hasta julio de 2025, la mayoría de esos casos corresponden a años anteriores, ya que solo 126 sentencias se emitieron en lo que va del año.

Canales de ayuda en caso de extorsión

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos; solo debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

