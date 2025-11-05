HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
Sociedad

Medidas de Gobierno de José Jerí con gremios de transportistas no previenen ataques extorsivos ni sicariato

Exministro del Interior indica que estas iniciativas no son suficientes para combatir la extorsión y resalta la necesidad de acciones policiales más efectivas en el sector transporte. Cifras revelan que más del 98% de casos de extorsión en Perú quedan sin resolver

Diversos ministerios se reunieron con gremios de transportistas para implementar una serie de medidas que, en sí, no combatirían los casos de extorsión o sicariato.
Diversos ministerios se reunieron con gremios de transportistas para implementar una serie de medidas que, en sí, no combatirían los casos de extorsión o sicariato. | Foto: Composición LR/ La República/ Andina

El Gobierno de José Jerí anunció una serie de medidas junto con los gremios transportistas que no previenen ataques extorsivos ni sicariato. Durante la sesión del 'Grupo de Trabajo para abordar la problemática del transporte urbano de Lima y Callao', presidida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), diversos ministerios, gremios y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) acordaron ciertas disposiciones para, supuestamente, mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores del transporte.

Entre los principales temas tratados figuraron la inclusión de la hospitalización y los traslados médicos en la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS), el acceso de los hijos de los conductores fallecidos a programas como Beca 18 y Abraza tu Cole, y la evaluación de un régimen laboral especial para el sector transporte. Asimismo, se acordó impulsar la entrega de un bono por orfandad, fortalecer el plan de chatarreo con la creación de nuevas plantas, modificar la ley de licencias por puntos y bloquear los teléfonos utilizados en casos de extorsión. Se señaló el acceso a la educación pública de los hijos de las víctimas. Sin embargo, el exministro del Interior y abogado Wilfredo Pedraza declaró a La República que estas medidas no combatirían concretamente los crímenes como el sicariato o la extorsión, ya que no los previene, sino que son implementaciones para las consecuencias.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Los Olivos, el segundo distrito de Lima Norte con más denuncias por extorsión: casos aumentaron en más de 50% en comparación a 2024

lr.pe

Medidas del Gobierno de José Jerí no previenen ataques de sicariato o extorsivos

Para el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, las medidas del Gobierno de José Jerí con el gremio de transportistas ayudan a complementar las acciones policiales, pero no a combatir ni prevenir los ataques de sicariato o extorsión. "Por sí solas, no tienen un efecto directo en la lucha (...). Podrían tener un resultado si se acompañan de implementaciones policiales, pero solo resultan útiles después de la extorsión", indicó.

Resaltó que lo principal era la acción policial contra la extorsión. "No son medidas diseñadas para el combate, sino para la reparación de las víctimas", indicó. Si bien le pareció adecuado considerar a las familias de las personas afectadas por la extorsión y el sicariato, hace hincapié en que no ayudaran a disminuir los casos de estos delitos. 'Lo más relevante es la lucha contra la extorsión', puntualizó.

PUEDES VER: Mujer denuncia extorsión y delincuentes disparan a su casa en SJL como represalia: le exigían cupo de S/400 mensuales

lr.pe

Más del 98% de casos de extorsión termina archivado y sin resolver

Según una investigación de Latina, en los últimos 18 meses solo se han dictado 20 sentencias por este delito en todo el país, pese a que, entre enero y septiembre de este año, la Policía Nacional del Perú (PNP) registró más de 20 mil denuncias. Lima concentró apenas cuatro condenas y el Callao ninguna, a pesar de ser una de las zonas con mayor incidencia criminal, con 707 denuncias por extorsión solo hasta septiembre, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana.

Entre 2020 y 2025, Lima acumuló 85 mil denuncias de este tipo, pero solo 1.470 llegaron a los tribunales, lo que refleja un nivel de impunidad superior al 98%, lo que lleva a que terminen archivados o sin resolver. Aunque el Instituto Nacional Penitenciario reporta 1.389 personas condenadas por extorsión hasta julio de 2025, la mayoría de esos casos corresponden a años anteriores, ya que solo 126 sentencias se emitieron en lo que va del año.

Canales de ayuda en caso de extorsión

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos; solo debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Policía y su padre detenidos por extorsión a empresas de transporte en Ventanilla: cobraba cupos en días de franco

Policía y su padre detenidos por extorsión a empresas de transporte en Ventanilla: cobraba cupos en días de franco

LEER MÁS
Cárceles: Se realizaron más de 350 requisas, pero solo se incautaron 79 celulares

Cárceles: Se realizaron más de 350 requisas, pero solo se incautaron 79 celulares

LEER MÁS
¿Hay paro de transportistas hoy 5 de noviembre? Estos fueron los últimos acuerdos de los gremios

¿Hay paro de transportistas hoy 5 de noviembre? Estos fueron los últimos acuerdos de los gremios

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía y su padre detenidos por extorsión a empresas de transporte en Ventanilla: cobraba cupos en días de franco

Policía y su padre detenidos por extorsión a empresas de transporte en Ventanilla: cobraba cupos en días de franco

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Sedapal y Sunass

Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Sedapal y Sunass

LEER MÁS
Asesinan a dos hombres en zona de Chuquitanta, en SMP: lugar fue escenario de otro crimen hace 48 horas

Asesinan a dos hombres en zona de Chuquitanta, en SMP: lugar fue escenario de otro crimen hace 48 horas

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

LEER MÁS
¿Hay paro de transportistas hoy 5 de noviembre? Estos fueron los últimos acuerdos de los gremios

¿Hay paro de transportistas hoy 5 de noviembre? Estos fueron los últimos acuerdos de los gremios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Japón despliega militares al norte del país ante ola de ataques de osos que han dejado 12 muertos

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Sociedad

Este 5 de noviembre habrá feriado no laborable exclusivo para este grupo de trabajadores estatales, según Ley Nº 31701, ¿quiénes podrán descansar?

Asesinan a dos hombres en zona de Chuquitanta, en SMP: lugar fue escenario de otro crimen hace 48 horas

Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo del 5 de noviembre, según IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025