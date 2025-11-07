PNP realiza megaoperativo en Polvos Azules: incautan 125 teléfonos de alta gama en más de 70 puestos de servicio técnico
Agentes de la Policía Fiscal llevaron a cabo un trabajo conjunto en el centro comercial del Cercado de Lima por los presuntos delitos de derechos intelectuales. El valor de los accesorios incautados ascienden los S/925.000.
Agentes de la Dirección de Policía Fiscal de la Policía Nacional del Perú (DIRPOFIS) realizó un megaoperativo por la presunta comisión del delito contra los derechos intelectuales en el centro comercial Polvos Azules, en el Cercado de Lima, como parte de las acciones para enfrentar el crimen organizado en la ciudad.
El general PNP Javier Vela, director de la DIRPOFIS, indicó a los medios que se logró incautar 125 teléfonos celulares de alta gama de dudosa procedencia en más de 70 puestos que funcionaban como servicio técnico. Además, se detuvo a cinco personas durante la acción policial.
PNP incautó productos valorizados en más de S/ 927.000
De acuerdo con el director de la Policía Fiscal, las bandas criminales utilizan diferentes números telefónicos por medio de la compra de chips que son obtenidos también de manera ilícita. El valor total de mercancía incautada ascendería los S/927.000.
Las acciones realizadas se ejecutan en el marco del estado de emergencia que continuará en los próximos días. "No es un operativo de un solo día. Cuando encontramos a personas que venden estos productos de manera informal, se interviene tanto el chip como a la persona, para luego incautarle los productos".
Incautan cientos de productos de alta gama durante operativo PNP en Polvos Azules. Foto: PNP.
Celulares y accesorios de alta gama robados
La División de Estafa de la PNP intervino más de 70 puestos que funcionaban como stand de servicio técnico de celulares al interior de la galería de Polvos Azules. Los comerciantes interrogados por los agentes no pudieron acreditar la procedencia de los teléfonos. "Muchos de estos stands no presentaban documentos de los teléfonos móviles que tenían, ni prueba alguna de que el dueño los haya dejado", mencionó el general PNP.
La operación conjunta de los agentes detectaron diversos comercios de venta bebidas alcohólicas de dudosa procedencia. Miembros del operativo no dudaron que las etiquetas de reconocidas marcas sean productos adulterados.
