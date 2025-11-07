PNP incauta objetos valorizados en más de 925 mil soles durante operativo en Polvos Azules. | Composición LR | PNP

Agentes de la Dirección de Policía Fiscal de la Policía Nacional del Perú (DIRPOFIS) realizó un megaoperativo por la presunta comisión del delito contra los derechos intelectuales en el centro comercial Polvos Azules, en el Cercado de Lima, como parte de las acciones para enfrentar el crimen organizado en la ciudad.

El general PNP Javier Vela, director de la DIRPOFIS, indicó a los medios que se logró incautar 125 teléfonos celulares de alta gama de dudosa procedencia en más de 70 puestos que funcionaban como servicio técnico. Además, se detuvo a cinco personas durante la acción policial.

PNP incautó productos valorizados en más de S/ 927.000

De acuerdo con el director de la Policía Fiscal, las bandas criminales utilizan diferentes números telefónicos por medio de la compra de chips que son obtenidos también de manera ilícita. El valor total de mercancía incautada ascendería los S/927.000.

Las acciones realizadas se ejecutan en el marco del estado de emergencia que continuará en los próximos días. "No es un operativo de un solo día. Cuando encontramos a personas que venden estos productos de manera informal, se interviene tanto el chip como a la persona, para luego incautarle los productos".

Incautan cientos de productos de alta gama durante operativo PNP en Polvos Azules. Foto: PNP.

Celulares y accesorios de alta gama robados

La División de Estafa de la PNP intervino más de 70 puestos que funcionaban como stand de servicio técnico de celulares al interior de la galería de Polvos Azules. Los comerciantes interrogados por los agentes no pudieron acreditar la procedencia de los teléfonos. "Muchos de estos stands no presentaban documentos de los teléfonos móviles que tenían, ni prueba alguna de que el dueño los haya dejado", mencionó el general PNP.

La operación conjunta de los agentes detectaron diversos comercios de venta bebidas alcohólicas de dudosa procedencia. Miembros del operativo no dudaron que las etiquetas de reconocidas marcas sean productos adulterados.

