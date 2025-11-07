Reportan intoxicación de 57 recolectores de agroexportadora: fueron hospitalizados de emergencia en Ica

Una grave intoxicación masiva se registró en las últimas horas en el fundo agroexportador Frutícola del grupo Athos, ubicado en la región Ica. Según información médica, al menos 57 trabajadores que se encontraban recolectando arándanos fueron afectados y trasladados de emergencia a dos hospitales distintos, pertenecientes a la red de EsSalud, donde reciben atención especializada.

El médico a cargo de la red de salud informó que los trabajadores llegaron con síntomas compatibles con una intoxicación química por contacto dérmico, es decir, que la sustancia nociva ingresó a través de la piel y no por inhalación ni ingesta. Ante ello, se han extraído muestras biológicas y ambientales para determinar con precisión el agente que ocasionó el malestar.

Se presume exposición a sustancia química peligrosa

De acuerdo con los primeros reportes, la empresa se dedica principalmente al cultivo y exportación de granada y arándanos, actividad que requiere el uso de fertilizantes y plaguicidas. Por esta razón, las autoridades sanitarias no descartan que el incidente haya sido causado por una sustancia química mal manipulada o aplicada sin las debidas medidas de protección.

Un dirigente de los trabajadores denunció que no es la primera vez que se producen intoxicaciones en el fundo, y exigió la intervención inmediata de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), pues, en declaraciones para Canal N, aseguran que solo aparecen cuando ya hay afectados. Queremos que se investigue y se sancione a los responsables”, manifestó.

Autoridades inician investigaciones

Personal de salud, junto con representantes de la Dirección Regional de Trabajo y de Sunafil, ya se encuentran evaluando el caso. Se espera que en las próximas horas se emita un informe preliminar sobre las causas del incidente y las condiciones de seguridad laboral en el fundo.

Mientras tanto, los trabajadores intoxicados permanecen en observación médica y sus familiares han pedido garantías de atención y transparencia en la investigación. La República intentó contactarse con el Grupo Athos, pero no hay una respuesta ni comunicado oficial hasta el momento.

