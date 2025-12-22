HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados
Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     
EN VIVO

🔴LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 22 de diciembre | LR+ Noticias

Sociedad

Clausura escolar termina en violento enfrentamiento entre docente y madre de familia en Huánuco

El incidente frente a los menores obligó a suspender la ceremonia. La UGEL Pachitea investiga el caso y pidió un informe detallado a la directora de la Institución Educativa N.° 32963 en Chaglla.

Un altercado durante la clausura del año escolar en la IE 32963 de Rinconada, Huánuco, desató la indignación de la comunidad educativa por un video que muestra forcejeos entre una docente y madres de familia.
Un altercado durante la clausura del año escolar en la IE 32963 de Rinconada, Huánuco, desató la indignación de la comunidad educativa por un video que muestra forcejeos entre una docente y madres de familia. | composición LR

Un acto de clausura del año escolar en la Institución Educativa N.° 32963, ubicada en el caserío de Rinconada, distrito de Chaglla (provincia de Pachitea, Huánuco), se vio interrumpido por un enfrentamiento entre una docente y padres de familia, hecho que quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

Según información de las autoridades educativas, la docente Bertha Martina Martínez Villanueva habría sido agredida física y verbalmente por dos padres de familia, identificados como Gregorio Cabello Carrión y Julia Trujillo Ruiz.

TE RECOMENDAMOS

MARIO VIZCARRA PIDE QUE NO LO CONFUNDAN CON MARTÍN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Tragedia en Villa María del Triunfo: tres niños fueron atropellados durante chocolatada navideña, uno en estado grave

lr.pe

¿Qué ocurrió en el colegio de Huánuco?

La versión institucional señala que el incidente se originó cuando los padres ingresaron al aula del nivel Inicial para exigir la devolución de útiles escolares. Durante el reclamo, Gregorio Cabello revisó pertenencias de la docente sin autorización y Julia Trujillo comenzó a grabar con su teléfono celular el interior del aula, donde se encontraban menores de edad.

Al intentar impedir la grabación para proteger la privacidad de los estudiantes, la profesora Bertha Martínez habría sido atacada. El informe indica que la madre la sujetó del cabello y la golpeó en repetidas ocasiones, agresión que fue detenida con la intervención de la directora y otros docentes. Tras el enfrentamiento, los padres se retiraron del plantel profiriendo amenazas contra el personal directivo, según consta en el acta suscrita por autoridades comunales.

En contraste, el material difundido en redes sociales muestra a un grupo de madres reclamando airadamente a Martínez y exigiendo que deje el aula. En el registro se escuchan frases de la maestra pidiendo que abandonen el salón y solicitando que no la graben, antes de un forcejeo que termina con el celular en el suelo.

Los apoderados que difundieron el video calificaron el hecho como un “mal ejemplo” para los estudiantes, cuestionaron la conducta de la docente y solicitaron la intervención inmediata de las autoridades para determinar responsabilidades. Algunos anunciaron que evalúan presentar una denuncia ante la Policía y el Ministerio Público.

PUEDES VER: Buscan a menor de 15 años que desapareció tras descuido de policías durante intervención en Chorrillos

lr.pe

UGEL de Pachitea se pronuncia tras los hechos

El caso se encuentra en evaluación por la UGEL Pachitea. Mediante un comunicado, informó que solicitó un informe detallado a la dirección del colegio sobre lo ocurrido durante la clausura escolar. Precisó que se trata de una institución educativa de pequeña dimensión, ubicada a varias horas de la ciudad de Panao, y con un número reducido de docentes.

Asimismo, exhortó a canalizar cualquier reclamo por los conductos regulares y a evitar actos de violencia o faltas de respeto. Indicó que, una vez concluidas las indagaciones, se adoptarán las medidas correctivas que correspondan conforme al marco normativo vigente.

larepublica.pe

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Minería ilegal avanza en Huánuco: defensores del ACP Panguana reciben amenazas de muerte pese a medidas de protección

Minería ilegal avanza en Huánuco: defensores del ACP Panguana reciben amenazas de muerte pese a medidas de protección

LEER MÁS
Joven electricista fallece tras caer a un abismo de 400 metros mientras cruzaba un cerro con cuerdas artesanales en Huánuco

Joven electricista fallece tras caer a un abismo de 400 metros mientras cruzaba un cerro con cuerdas artesanales en Huánuco

LEER MÁS
Temblor en Huánuco: sismo de magnitud 5,3 remeció Puerto Inca, según IGP

Temblor en Huánuco: sismo de magnitud 5,3 remeció Puerto Inca, según IGP

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven padre muere y sus tres amigos quedan heridos en accidente de tránsito en Barranca: auto iba a 160 km/h

Joven padre muere y sus tres amigos quedan heridos en accidente de tránsito en Barranca: auto iba a 160 km/h

LEER MÁS
Tragedia en Villa María del Triunfo: tres niños fueron atropellados durante chocolatada navideña, uno en estado grave

Tragedia en Villa María del Triunfo: tres niños fueron atropellados durante chocolatada navideña, uno en estado grave

LEER MÁS
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

LEER MÁS
Triple homicidio en el Rimac: encuentran cuerpos sin vida de padre, madre y su hijo menor de edad dentro de su vivienda

Triple homicidio en el Rimac: encuentran cuerpos sin vida de padre, madre y su hijo menor de edad dentro de su vivienda

LEER MÁS
Discusión de Gian Piero Diaz en el aeropuerto convierte a Winters en el panetón más viral del Perú

Discusión de Gian Piero Diaz en el aeropuerto convierte a Winters en el panetón más viral del Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bolívar vs Nacional Potosí EN VIVO HOY por la final de la Copa Paceña: ¡gol de Kevin Quiroz!

Canal de Jefferson Farfán entrega canasta a Gerardo Pe' y sorprende con su tamaño: "Por fin, una canastita"

Universitario anunció la salida de Andrés Usme, DT del equipo femenino: "Agradecemos la clasificación a Copa Libertadores"

Sociedad

Adulto mayor de 74 años es atropellado y abandonado por conductor que se dio a la fuga: víctima permanece internada en VES

Aymaras de Pisacoma toman local municipal tras negativa de alcalde a rendir cuentas

Estudiantes de la UNMSM rechazan reubicación de Residencia Universitaria cerca al estadio: ruidos afectarían a universitarios

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí reconoce que no "ganará" la lucha contra la inseguridad por "tema de tiempo"

Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

Niños de Condorcanqui, Amazonas estudian en colegios que se caen a pedazos y no hay respuesta para 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025