Clausura escolar termina en violento enfrentamiento entre docente y madre de familia en Huánuco

Un altercado durante la clausura del año escolar en la IE 32963 de Rinconada, Huánuco, desató la indignación de la comunidad educativa por un video que muestra forcejeos entre una docente y madres de familia. | composición LR

Un acto de clausura del año escolar en la Institución Educativa N.° 32963, ubicada en el caserío de Rinconada, distrito de Chaglla (provincia de Pachitea, Huánuco), se vio interrumpido por un enfrentamiento entre una docente y padres de familia, hecho que quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

Según información de las autoridades educativas, la docente Bertha Martina Martínez Villanueva habría sido agredida física y verbalmente por dos padres de familia, identificados como Gregorio Cabello Carrión y Julia Trujillo Ruiz.

¿Qué ocurrió en el colegio de Huánuco?

La versión institucional señala que el incidente se originó cuando los padres ingresaron al aula del nivel Inicial para exigir la devolución de útiles escolares. Durante el reclamo, Gregorio Cabello revisó pertenencias de la docente sin autorización y Julia Trujillo comenzó a grabar con su teléfono celular el interior del aula, donde se encontraban menores de edad.

Al intentar impedir la grabación para proteger la privacidad de los estudiantes, la profesora Bertha Martínez habría sido atacada. El informe indica que la madre la sujetó del cabello y la golpeó en repetidas ocasiones, agresión que fue detenida con la intervención de la directora y otros docentes. Tras el enfrentamiento, los padres se retiraron del plantel profiriendo amenazas contra el personal directivo, según consta en el acta suscrita por autoridades comunales.

En contraste, el material difundido en redes sociales muestra a un grupo de madres reclamando airadamente a Martínez y exigiendo que deje el aula. En el registro se escuchan frases de la maestra pidiendo que abandonen el salón y solicitando que no la graben, antes de un forcejeo que termina con el celular en el suelo.

Los apoderados que difundieron el video calificaron el hecho como un “mal ejemplo” para los estudiantes, cuestionaron la conducta de la docente y solicitaron la intervención inmediata de las autoridades para determinar responsabilidades. Algunos anunciaron que evalúan presentar una denuncia ante la Policía y el Ministerio Público.

UGEL de Pachitea se pronuncia tras los hechos

El caso se encuentra en evaluación por la UGEL Pachitea. Mediante un comunicado, informó que solicitó un informe detallado a la dirección del colegio sobre lo ocurrido durante la clausura escolar. Precisó que se trata de una institución educativa de pequeña dimensión, ubicada a varias horas de la ciudad de Panao, y con un número reducido de docentes.

Asimismo, exhortó a canalizar cualquier reclamo por los conductos regulares y a evitar actos de violencia o faltas de respeto. Indicó que, una vez concluidas las indagaciones, se adoptarán las medidas correctivas que correspondan conforme al marco normativo vigente.

