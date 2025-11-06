HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

SBS alista denuncia contra tiktoker Crhiss Vanger, acusado de estafar a más de 160 peruanos con falsas inversiones

Con un posible retorno de hasta ocho años de prisión, la SBS busca prevenir delitos financieros en un hecho inédito al involucrar a una persona natural en la captación de fondos sin autorización.

SBS advierte sobre riesgos de invertir en supuestos programas financieros de personas naturales
SBS advierte sobre riesgos de invertir en supuestos programas financieros de personas naturales | Foto: SBS/Tiktok

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció que alista una denuncia ante la Fiscalía contra Christian Villanueva Aguilar, más conocido en TikTok como Crhiss Vanger, por presuntamente operar como una institución financiera ilegal. El joven ha sido acusado por más de 160 personas de haberlas estafado con montos que, en conjunto, superarían el millón y medio de soles, a través de su supuesto programa de inversión denominado “Vanger House”.

Con más de dos millones de seguidores en redes sociales, Villanueva habría aprovechado su influencia para generar confianza entre su audiencia, lo que llevó a numerosos usuarios a invertir dinero en su proyecto. Según la SBS, este caso marca un precedente, ya que es la primera vez que se inicia un proceso de este tipo contra una persona natural acusada de captar fondos del público sin autorización, una práctica que hasta ahora solía involucrar a empresas formalmente constituidas.

PAPÁ DE 'TRVKO' EN VIVO: MAGALLANES HABRÍA D1SP4R4D0 5 VECES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

“Es un delito, el de instituciones financieras ilegales, donde la SBS, en representación del Estado, es la agraviada. Hay una agravante por captar dinero del público a través de los medios de comunicación; utilizan las redes sociales porque tienen un mayor alcance para convocar a más personas”, explicó Daniel Reátegui, vocero de la entidad, a Latina. El funcionario detalló que este tipo de infracción está sancionada con hasta ocho años de prisión.

Así operaba el tiktoker Crhiss Vanger

Los seguidores afectados del tiktoker informaron que realizaron transferencias para invertir montos que iban desde S/1.500 hasta S/30.000. Sin embargo, estas operaciones se efectuaron principalmente a través de WhatsApp y mediante depósitos en cuentas personales, sin ningún tipo de respaldo formal.

“Una vez que esta persona ganaba la confianza del público que lo seguía, los contactaba por WhatsApp y, durante la conversación privada, les ofrecía supuestas oportunidades de inversión”, explicó Reátegui.

El modus operandi, según las conversaciones presentadas por las víctimas, consistía en detallar el monto que debía invertirse para recibir determinados intereses mensuales. Por ejemplo, quienes invertían S/5.000 podían obtener un 10% de retorno, mientras que montos menores generaban un 5%. A los inversionistas se les prometía la devolución íntegra del capital junto con los intereses y se les hacía firmar contratos con cláusulas de confidencialidad, lo que daba una apariencia de legalidad al esquema fraudulento.

SBS alista denuncia ante la Fiscalía

El tiktoker habría abandonado el Perú, pues su último registro migratorio muestra que viajó a Colombia el 4 de octubre de este año y no figura su retorno. Aunque el influencer publicó videos negando haber huido y calificó las acusaciones como una “campaña para difamarlo”, su paradero es incierto y hasta el momento no ha respondido ante la Fiscalía.

“En los próximos días vamos a formular la denuncia, y cuando recibamos consultas del público o nuevas denuncias, informaremos ante qué despacho del Ministerio Público podrán acercarse para presentar su documentación”, señaló el vocero de la SBS, en referencia a los contratos o vouchers que acrediten las transferencias realizadas por los afectados.

