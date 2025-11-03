El tiktoker Chris Vanger ha sido acusado por cientos de sus seguidores de estafarlos con inversiones que superan los S/100.000. | Foto: Composición LR/ Andina/ TikTok de Chris Vanger

El tiktoker Chris Vanger ha sido acusado por cientos de sus seguidores de estafarlos con inversiones que superan los S/100.000. | Foto: Composición LR/ Andina/ TikTok de Chris Vanger

El tiktoker Christian Villanueva Aguilar, más conocido como Chris Vanger, ha sido acusado por decenas de personas en Perú de haberlas estafado con montos que superan los S/100.000 a través de su programa de inversión denominado Vanger Huse. Con más de 2 millones de seguidores, el influencer generaba confianza entre su audiencia en redes sociales, motivo por el cual muchas personas le escribieron a su cuenta personal para obtener información sobre cómo invertir en su proyecto.

En imágenes difundidas por Cuarto Poder, se muestra una conversación con una de las víctimas, quien detalla la cantidad de dinero que debía invertirse para obtener determinados intereses mensuales: si la inversión era de S/5.000 a más, se ofrecía un 10% de intereses; si era menor, se prometía un 5%. A las personas afectadas se les aseguraba que su dinero se multiplicaría sin riesgos y que sería destinado al negocio de importación. El tiktoker se habría fugado del Perú, pues su último registro migratorio indica que viajó a Colombia el 4 de octubre de este año y no consta su retorno.

TE RECOMENDAMOS RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Devastador incendio arrasa con fábricas de baterías y colchones en zona industrial de Puente Piedra

¿Cuánto dinero les debe el tiktoker Chris Vanger a sus seguidores?

Seguidores y personas afectadas por el tiktoker peruano Chris Vanger informaron sobre los distintos montos que el influencer les adeuda. Uno de ellos afirmó que se le debe S/31.000; otra persona señaló una deuda de S/110.200; un tercero indicó que le depositó S/6.500; otro joven entregó S/30.000; una mujer denunció haber dado S/13.000; otra joven S/5.000. Además, una mujer no identificada declaró que invirtió US$12.000, de los cuales solo recuperó US$5.000, y que posteriormente entregó otros S/5.000, es decir, un total de S/28.500.

Una de las personas afectadas relató que, al reclamarle el dinero adeudado, Chris Vanger formulaba diversas excusas: le decía que no podía hacer nada en ese momento, que debía esperar, o enviaba mensajes de audio en los que afirmaba no poder realizar el abono por problemas técnicos en la aplicación. Los intereses, en algunos casos, llegaban con retraso o simplemente no llegaban. "Me pone muy ansiosa toda la situación; se me baja la presión. Si uno no sale a hablar, él va a seguir haciendo su vida como si nada", declaró una de las denunciantes.

Otra de las denunciantes señaló que se ha visto gravemente afectada tanto en el plano emocional como en el económico. "El nivel de estrés no se puede manejar. Aún tengo deudas, entonces perjudica bastante. Trato de no pensar en qué pasará, sino solamente en enfocarme nuevamente en trabajar", declaró. Asimismo, otro denunciante identificado como Daniel —estudiante universitario y creador de contenido— manifestó que confió en el proyecto debido a la cantidad de seguidores que tenía el tiktoker, por lo que no realizó ningún trámite notarial para formalizar el acuerdo. "No creía que le iba a fallar a todo el mundo", afirmó.

Sin embargo, de los S/30.000 que invirtió, solo recibió S/5.000. En uno de los mensajes de WhatsApp, el influencer le pidió que no hiciera dramas por la demora en el pago. Otro joven, que también invirtió la misma cantidad, aseguró que desde abril de 2025 no ha recibido ningún abono. "En una oportunidad le dije: 'Me estás paseando y no haces nada para pagarme'". Este reclamo provocó la molestia del influencer, quien le respondió que le estaba faltando el respeto.

Acuerdos legales firmados con Chris Vanger le impedía a sus víctimas divulgar información sobre las inversiones

Los acuerdos legales firmados con Chris Vanger impedían a sus seguidores divulgar información sobre las inversiones que realizaban. “Ambas partes se comprometen a no divulgar información sobre el prestatario ni el prestamista. En caso de filtración, se aplicará una multa de US$15.000”, señalaba la cláusula.

Cuando Vanger se enteró de que Daniel había filtrado información sobre los acuerdos que mantenía con él, le advirtió que había incumplido el contrato firmado y que su equipo legal tomaría acciones al respecto. A raíz de ello, se formó un grupo de WhatsApp integrado por personas que habrían sido estafadas por Chris Vanger. Actualmente, el grupo cuenta con 160 miembros. "Sumamos la cantidad y nos debía a todos más de un millón y medio de soles", declaró una de las denunciantes.

TikTok Chris Vanger se pronunció en sus redes sociales y negó acusaciones de estafa

En un video publicado en sus redes sociales, Chris Vanger respondió a las acusaciones en su contra por presunta estafa y apropiación ilícita de dinero. Negó rotundamente los señalamientos y aseguró que se trata de rumores y versiones falsas que han dañado su reputación. Añadió que actualmente enfrenta un proceso legal con el respaldo de sus abogados para esclarecer los hechos. "Estoy dejando que todo siga su curso por la vía legal, porque confío en que la verdad saldrá a la luz", expresó el tiktoker.

Vanger recalcó que nunca tuvo la intención de perjudicar a nadie y que ha trabajado con compromiso en diversos proyectos. No obstante, señaló que las acusaciones han derivado en hostigamientos y amenazas contra él y su familia. Por ello, pidió respeto mientras avanza la investigación y adelantó que solo volverá a pronunciarse si el caso lo amerita, confiando en que “el tiempo y la verdad pondrán cada cosa en su lugar”.