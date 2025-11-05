Cusco: fiscalía alerta estafas a turistas mediante cambio de titularidad de líneas telefónicas

Policía investiga al menos 10 casos de este tipo de estafa. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Foto: composición LR.

El fiscal de Turismo del Cusco, Rubén Villena, advirtió sobre una nueva modalidad de estafa que afecta a turistas, principalmente nacionales, quienes son víctimas del cambio de titularidad de sus líneas telefónicas y posterior retiro de dinero de sus cuentas bancarias asociadas.

"Los delincuentes averiguan información del turista, saben que tiene fondos y, de alguna forma, que está en investigación, logran cambiar la titularidad del número asociado a su cuenta bancaria. Luego, modifican el chip y extraen el dinero”, explicó Villena.

El fiscal señaló que este tipo de fraudes se registra con frecuencia en Cusco, donde los visitantes suelen perder señal por lapsos prolongados, creyendo que se trata de una falla de red. “Cuando recuperan la conexión, ya les han retirado fondos de sus cuentas”, precisó.

Delincuentes roban hasta 20.000 soles

La Fiscalía de Turismo tiene actualmente más de diez casos en investigación, algunos derivados a otras fiscalías especializadas debido a que las víctimas no residen en la región. Los montos sustraídos oscilan entre 5.000 y 20.000 soles, según informó Villena.

“Para algunos, ese dinero representa todos sus ahorros o los fondos destinados a su viaje. Además, deja una mala impresión del país”, lamentó.

El representante del Ministerio Público resaltó que se trabaja de manera coordinada con la Policía de Turismo, la cual cuenta con personal especializado en la atención a visitantes.

No obstante, exhortó a los ciudadanos a no compartir sus claves ni datos personales, como el número de DNI, domicilio o códigos de verificación, para evitar ser víctimas de este tipo de delitos