HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Cusco: fiscalía alerta estafas a turistas mediante cambio de titularidad de líneas telefónicas

Delincuentes suplantan la identidad de visitantes para cambiar la titularidad de sus chips y vaciar sus cuentas bancarias. La Fiscalía investiga más de diez casos.


Policía investiga al menos 10 casos de este tipo de estafa.
Policía investiga al menos 10 casos de este tipo de estafa. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Foto: composición LR.

El fiscal de Turismo del Cusco, Rubén Villena, advirtió sobre una nueva modalidad de estafa que afecta a turistas, principalmente nacionales, quienes son víctimas del cambio de titularidad de sus líneas telefónicas y posterior retiro de dinero de sus cuentas bancarias asociadas.

"Los delincuentes averiguan información del turista, saben que tiene fondos y, de alguna forma, que está en investigación, logran cambiar la titularidad del número asociado a su cuenta bancaria. Luego, modifican el chip y extraen el dinero”, explicó Villena.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Puedes ver: Detonan explosivo en oficina de empresa de transportes en Juliaca: investigan conflicto por rutas hacia Cusco

lr.pe

El fiscal señaló que este tipo de fraudes se registra con frecuencia en Cusco, donde los visitantes suelen perder señal por lapsos prolongados, creyendo que se trata de una falla de red. “Cuando recuperan la conexión, ya les han retirado fondos de sus cuentas”, precisó.

Delincuentes roban hasta 20.000 soles

La Fiscalía de Turismo tiene actualmente más de diez casos en investigación, algunos derivados a otras fiscalías especializadas debido a que las víctimas no residen en la región. Los montos sustraídos oscilan entre 5.000 y 20.000 soles, según informó Villena.

“Para algunos, ese dinero representa todos sus ahorros o los fondos destinados a su viaje. Además, deja una mala impresión del país”, lamentó.

El representante del Ministerio Público resaltó que se trabaja de manera coordinada con la Policía de Turismo, la cual cuenta con personal especializado en la atención a visitantes.

No obstante, exhortó a los ciudadanos a no compartir sus claves ni datos personales, como el número de DNI, domicilio o códigos de verificación, para evitar ser víctimas de este tipo de delitos

Notas relacionadas
Unesco alerta sobrecarga turística en Machu Picchu y pide al Perú limitar el ingreso diario

Unesco alerta sobrecarga turística en Machu Picchu y pide al Perú limitar el ingreso diario

LEER MÁS
Machu Picchu tendrá aforo máximo de 5.600 visitantes diarios desde 2026, según el Ministerio de Cultura

Machu Picchu tendrá aforo máximo de 5.600 visitantes diarios desde 2026, según el Ministerio de Cultura

LEER MÁS
Los majestuosos Caminos del Inca rumbo a Machu Picchu figuran entre los mejores recorridos del mundo

Los majestuosos Caminos del Inca rumbo a Machu Picchu figuran entre los mejores recorridos del mundo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caso Wanda del Valle: sujeto que avisó a coronel Víctor Revoredo sobre atentado en su contra revela coacción

Caso Wanda del Valle: sujeto que avisó a coronel Víctor Revoredo sobre atentado en su contra revela coacción

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Sedapal y Sunass

Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Sedapal y Sunass

LEER MÁS
Atentan con explosivos contra alcalde de Carabayllo durante evento infantil: dos serenos heridos

Atentan con explosivos contra alcalde de Carabayllo durante evento infantil: dos serenos heridos

LEER MÁS
Grupo armado vestido de policías irrumpe mina en Pasco, roba 25 toneladas de mineral con oro y deja a cinco agentes heridos en balacera

Grupo armado vestido de policías irrumpe mina en Pasco, roba 25 toneladas de mineral con oro y deja a cinco agentes heridos en balacera

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

CADE 2025 EN VIVO: Segunda jornada del evento empresarial en Perú con ministros y otros ponentes

Mr. Nawat rompe su silencio tras retirar a Miss México de un evento del Miss Universo 2025

Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva a Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

Sociedad

Este 5 de noviembre habrá feriado no laborable exclusivo para este grupo de trabajadores estatales, según Ley Nº 31701, ¿quiénes podrán descansar?

Asesinan a dos hombres en zona de Chuquitanta, en SMP: lugar fue escenario de otro crimen hace 48 horas

Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo del 5 de noviembre, según IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025