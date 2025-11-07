El uso obligatorio de chalecos con número de placa para motociclistas podría ser postergado nuevamente por el Gobierno, según líderes de gremios del sector en reuniones con el MTC. | composición LR | Betsy de los Santos.

El uso obligatorio de chalecos con número de placa para motociclistas podría ser postergado nuevamente por el Gobierno, según líderes de gremios del sector en reuniones con el MTC. | composición LR | Betsy de los Santos.

El uso obligatorio de chalecos con número de placa para motociclistas volvería a ser postergado por el Gobierno, según adelantaron los principales gremios del sector. Representantes de la Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope) y la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP) informaron a La República que el tema fue tratado en recientes reuniones con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y que se concretaría el acuerdo la próxima semana.

La medida, establecida mediante la Resolución Directoral 012-2025-MTC/15, obliga a conductores y pasajeros a portar chalecos distintivos y cascos de seguridad con el número de placa en zonas declaradas en estado de emergencia por orden interno, como Lima Metropolitana y Callao. No obstante, los colectivos sostienen que la norma carece de sustento técnico y no contribuye a mejorar la seguridad ciudadana.

PUEDES VER: Motociclistas anuncian marcha este 8 de noviembre tras no llegar a acuerdos con el Gobierno sobre uso de chalecos y restricción de dos personas

Gremios confirman nueva postergación

Ricardo Millones, presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú (ASMOPE), explicó que, aunque la suspensión vence el 17 de noviembre, el MTC ya solicitó al Mininter que amplíe el plazo. “En teoría, desde el 17 deberíamos usar el chaleco, pero por tres días nada más, no tiene sentido. El MTC nos ha dicho que ya enviaron un documento al Ministerio del Interior para suspender nuevamente el uso del chaleco”, señaló Millones.

El dirigente también aseguró que altos mandos de la Policía Nacional habrían reconocido que la disposición dificulta su trabajo, en lugar de facilitarlo. “Nos han dicho que los confunde, porque los delincuentes también usan chalecos y terminan pareciéndose a los motociclistas que trabajan honestamente. En un semáforo ves veinte chalecos naranjas, ¿a quién identificas?”, cuestionó.

Además, denunció que él y sus compañeros son los ''portafusiles del gobierno de turno''. ''Saben que es un tema polémico, populista y facilista. Marcar a los motociclistas es buscar el aplauso fácil de la sociedad porque es populista esa norma. No hay ningún estudio técnico, y los países donde se ha implementado no ha funcionado'', afirmó.

Por su parte, José Luis Huamán, presidente de la AHMUP, confirmó a este medio que el MTC ratificó su decisión de extender nuevamente el plazo para aplicar la disposición. “Tenemos reunión el martes 11 de noviembre para fijar este acuerdo”. Según detalló, el día lunes 3 de noviembre, tuvieron una reunión en el ministerio. “Vimos varios puntos, entre ellos, la suspensión de la entrada en vigencia de la norma”.

El dirigente agregó que el MTC ha reconocido que la medida fue impulsada por el Ministerio del Interior, pese a que este no presentó sustento técnico que demuestre su efectividad. De acuerdo con Huamán, serían hasta trece prórrogas logradas por AHMUP. Algunos de estos plazos fueron:

El 19 de junio se dio una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros y con el MTC lograron suspender por 60 días la entrada en vigencia.

El 14 de agosto se reunieron con el MTC y lograron suspender por 60 días más su efectividad.

El 17 de octubre dialogaron con el MTC y lograron suspender por otros 30 días. Terminaría este 17 de noviembre.

Por otro lado, señaló que en octubre presentaron un proyecto de ley con ayuda de la congresista Kira Alcarraz para derogar la norma. Asimismo, en mayo, su gremio presentó una demanda de acción popular para derogar el chaleco con número de placa. “En el mes de julio lo admitieron y este 10 de noviembre tenemos el juicio donde se decide todo”.

¿Cuándo se aplicaría la norma?

Aunque el cambio aún no ha sido publicado oficialmente, los gremios confían en que la prórroga se concrete en los próximos días. La aplicación de sanciones podría reprogramarse de manera mínima por 30 días más y como máximo hasta 60 días, por lo que la ley podría quedar sin efecto hasta 2026. Todo dependerá del avance de las conversaciones entre el Ejecutivo y los representantes moteros.

Los motociclistas afirmaron que seguirán promoviendo el diálogo con el Gobierno para que la norma sea derogada definitivamente y se implementen políticas más efectivas contra la inseguridad ciudadana.

Marcha para el 8 de noviembre

A pesar de los avances logrados por los gremios, otro colectivo, la Comunidad de Moteros del Perú, anunció una movilización para este sábado 8 de noviembre. La concentración es a las 4:00 p.m. en la avenida Salaverry en el Campo de Marte, con destino al Palacio de Gobierno.

El presidente del gremio, Danny Mendoza, manifestó a este medio que protestan por el dictamen aprobado por la Comisión de Transporte y Comunicaciones del Congreso de la República (CTC), que propone suspender o restringir la circulación de motocicletas en zonas declaradas en estado de emergencia, además de mantener la obligatoriedad del uso de chalecos para los conductores. La iniciativa legislativa en Lima y Callao enfrenta la oposición de motociclistas, quienes alegan vulneración de derechos y afectación laboral. Ante la falta de acuerdo con las autoridades, se convocó a la protesta,

