Política

César Sandoval y Rafael López Aliaga politizan accidente en El Agustino: extitular del MTC recuerda fallas del tren Lima-Chosica

Los políticos que estarían buscando alcanzar un escaño en el próximo Congreso han usado el accidente ocurrido en El Agustino y que dejó 10 heridos para volver a tocar el tema del tren Lima-Chosica.

Rafael López Aliaga y César Sandoval protagonizan nuevo enfrentamiento en redes sociales. Foto: composición LR
Rafael López Aliaga y César Sandoval protagonizan nuevo enfrentamiento en redes sociales. Foto: composición LR

La mañana de este 28 de octubre se registró un triple choque en vía férrea en el distrito de El Agustino que dejó 10 heridos y tres unidades involucradas: el tren del Ferrocarril Trasandino, un bus de transporte público de la empresa ETRASCPSA y un auto particular. El hecho fue usado por el extitular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, César Sandoval, quien politizó el accidente y lo comparó con el proyecto del tren Lima-Chosica.

"No era un tema de capricho o traba política. Situaciones como esta era la que queríamos evitar. El proyecto es importante, pero se tiene que priorizar la seguridad e integridad de nuestros usuarios. Entre Lima y Chosica hay 50 cruces peligrosos como este en El Agustino", escribió en su cuenta de X, acompañándolo del video que registró el impacto.

Jueces expulsan a abogado de Betssy Chávez del juicio oral y este responde: "Nos volvemos a ver en democracia"

Como se recuerda, cuando ambos estaban en puestos del Estado, protagonizaron enfrentamientos por la puesta en marcha de los trenes Caltrain. Mientras Vásquez exigía se presente un plan técnico, López Aliaga exigía que se pongan en funcionamiento, asegurando que la exigencia de Vásquez era una "traba" a su proyecto.

Recordando esos impases y al ver que el tweet del exministro se hizo viral, el exalcalde de Lima y hoy candidato a la presidencia de la República, Rafael López Aliaga, no perdió la oportunidad para responderle y calificarlo de "incapaz". "Su justificación basada en la ineptitud y estupidez del chófer del bus son similares. ¿Cuántas "plumas" de cruce, puso usted? ¿Acaso en el tiempo que estuvo no hubo tiempo para ponerlas o el informe técnico se demoró toda su gestión, para una "pluma"? Las cosas como son, incapaz..!", sentenció en un tono agresivo y típico del exburgomaestre.

Choque de tren con bus en El Agustino sería responsabilidad de López Aliaga y César Sandoval

En entrevista con La República, el ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Alberto Ramírez Erazo, responsabilizó al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por no proponer, en conjunto con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), un plan enfocado en la remodelación de la infraestructura de las vías del tren.

"No hay mínimamente señalización, ni horizontal, ni vertical, ni semafórica, ni de telecomunicaciones, ni barreras. No hay nada", alertó el ingeniero Ramírez sobre las principales vías congestionadas en Lima Metropolitana que interceptan las vías ferroviarias.

