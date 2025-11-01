Una fiscal, identificada como Lucy Flores Tasaico, fue grabada en una comisaría de El Agustino mientras rompía un acta policial tras una intervención en flagrancia de dos sospechosos. La magistrada argumentó que el documento fue destruido 'por estar mal redactada' e incluso le dijo a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que la grabaran mientras lo hacía. El acta contenía información sobre los dos detenidos y, en las imágenes, se observa a la representante del Ministerio Público discutir con los policías después de su acción.

Los efectivos señalaron, en imágenes difundidas por Panamericana, que Flores no tenía la potestad para romper dicho documento. Uno de los policías le advirtió: “Voy a levantar mi acta, voy a comunicarme con su provincial y voy a dar cuenta a su órgano de control. Cuando uno comunica una detención a un fiscal, el fiscal inmediatamente se apersona a la dependencia policial”. Tras 48 horas de detención de ambos sujetos, finalmente se procedió a su liberación.

TE RECOMENDAMOS RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Fiscal será denunciada ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público

El general Máximo Ramírez, de la Defensoría de la PNP, declaró a Panamericana que la fiscal obstruyó la investigación y atentó contra las pruebas que tenía la Policía. “En lugar de contribuir a que la investigación sea limpia y transparente, como corresponde, lo que ha hecho es favorecer para que estos detenidos sean liberados”, señaló. Agregó que la Depincri de El Agustino presentó una denuncia ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público por lo ocurrido.

“Ha cometido tres delitos: destrucción de documentos, atentado contra las pruebas y encubrimiento real”, afirmó. Agregó que espera que el Fiscal de la Nación actúe de inmediato ante los órganos de control para que la fiscal sea destituida. “Esta denuncia la voy a complementar con una penal”, precisó. Asimismo, indicó que la fiscal pudo haber sido detenida en flagrancia y que el fiscal titular que la acompañaba también debería ser procesado, pues habría sustraído la fotografía de las actas que Flores Tasaico había roto.

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.