El gremio de mercados minoristas anunció la suspensión del paro tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda. Foto: Composición LR

El gremio de mercados minoristas anunció la suspensión del paro tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda. Foto: Composición LR

El Frente de Defensa de los Mercados del Perú anunciaron la suspensión del paro nacional programado para este 6 de noviembre, el cual iba a contar con la participación de más de 1.500 mercaos minoritas en Lima y Callao. De acuerdo con Manuel Peralta, presidente del colectivo, la medida ya no será acatada debido a que se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Sedapal y Sunass.

Ente los puntos acordaron destacan la anulación de multas y la suspensión de intervenciones sorpresivas en los mercados locales de la ciudad. Asimismo, se estableció una mesa de trabajo que se encargará de evaluar la modificación de la normal 010-2019, la cual regula los valores máximos admisibles para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillados sanitario.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Comerciantes llegan a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Sedapal

"Se suspende el paro por llegar a un acuerdo con Sedapal y el Ministerio de Vivienda", precisó Manuel Peral para La República. Asimismo, indicó que las multas quedarán congeladas y no habrá visitas inapropiadas en los centros de abastos hasta que se apruebe la modificación de la norma. En tanto, en la mesa de trabajo también participarán representantes de los comercios a fin de tener contacto directo con las autoridades.

Manuel Peralta indicó que en los próximos días darán mayores detalles sobre los acuerdos a los que llegaron con las instituciones correspondientes. Cabe precisar que el paro nacional había sido convocado en respuesta a la creciente ola de inseguridad a la que los comerciantes están siendo sometidos. Además, reclamaron por los presuntos abusos en los cobros por parte de Sedapal. "El Gobierno debe poner acciones inmediatas que den solución al sicariato y al cobro de cupos que se están dando en los mercados", sostuvo Peralta.

¿Qué reclamaban los mercados del Perú?

Anteriormente, Manuel Peralta había indicado que recibían "multas abusivas" impuestas bajo el reglamento de descargas de aguas residuales del Ministerio de Vivienda. Por si fuera poco, la inseguridad y las extorsiones también se extendieron hasta este sector, especialmente en Lima y Callao. Sin importar el estado de emergencia en el que se encontraba la ciudad, las amenazas y ataques armados contra los centros de abastos no cesaron.

Por tal motivo, el gremio de mercados solicitaba una reunión urgente con el Ministerio de Vivienda y el presidente José Jerí con la finalidad de dar una solución a su problemática. Ante este escenario, Wilder Sifuentes Quilcate, titular del MVCS, accedió a crear un Grupo de Trabajo Multisectorial a fin de evaluar el Decreto Supremo 010-2019 y establecer un adecuado cobro en cada mercado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.