La PNP, tras una persecución en Tacna, intervino un auto chileno que contenía más de seis kilos de droga. | Foto: Composición LR/ La República/ Liz Ferrer

La Policía Nacional del Perú (PNP) incautó más de seis kilos de droga que eran transportados en un vehículo con placa chilena, abandonado tras una persecución en el sector de las canteras. El conductor logró escapar y es buscado por las autoridades. El hallazgo ocurrió la tarde del miércoles 5, luego de un seguimiento policial que comenzó en el cruce de las avenidas Violetas y Humbolt, y se extendió hasta unos 300 metros del puente Chastudal.

Dentro del automóvil, un Hyundai color plomo con placa LKYK95, los agentes hallaron seis paquetes tipo ladrillo que contenían un total de seis kilos con treinta y un gramos de droga. Según el peritaje, un kilo y medio correspondía a pasta básica de cocaína y el resto a marihuana. El jefe de la Región Policial Tacna, general PNP Arturo Valverde Inca, informó que la droga tendría un valor aproximado de 40 mil soles en el mercado chileno, destino al que presuntamente iba a ser trasladada.

¿Cuántos años puedes recibir en Perú por traficar drogas?

En el Perú, el tráfico ilícito de drogas está tipificado en los artículos 296 y 297 del Código Penal. La ley sanciona con penas de 8 a 15 años de prisión y con multas de 180 a 365 días-multa a quienes promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas mediante su producción, tráfico o posesión con fines de comercialización. Cuando se trata de pequeñas cantidades o casos de menor gravedad, el artículo 296-A contempla sanciones reducidas de 3 a 7 años de cárcel, siempre que se demuestre que no existe una red de distribución o fines de lucro significativos.

Sin embargo, las penas se agravan considerablemente cuando concurren circunstancias como el tráfico a gran escala, el uso de menores de edad, la participación de funcionarios públicos, o cuando el delito se comete cerca de centros educativos o penitenciarios. En estos casos, el artículo 297 establece castigos de 15 a 25 años de prisión y multas de hasta 500 días-multa. Además, la ley dispone la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la pérdida de bienes vinculados al delito.

