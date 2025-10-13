HOYSuscripcion LR Focus

PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación
PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     
Política

Detienen a exregidor por ser el presunto cabecilla de una organización dedicada al TID en Puno

Cristóbal Quispe Chambi fue capturado por la Dirandro tras ser vinculado a Los Ilegales de Yunguyo, red implicada en el tráfico de más de 176 kilos de cocaína.


Familiares del detenido rechazaron las acusaciones y aseguraron que Quispe Chambi es agricultor y ganadero.
Familiares del detenido rechazaron las acusaciones y aseguraron que Quispe Chambi es agricultor y ganadero.

La Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú detuvo a Cristóbal Quispe Chambi (51), exregidor y exteniente gobernador del distrito de Copani por presuntos vínculos con una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas en la provincia de Yunguyo, Puno. La intervención se realizó la madrugada del domingo 12 de octubre durante un allanamiento domiciliario autorizado por el Poder Judicial, como parte de las investigaciones por un decomiso de droga ocurrido en julio.

El 7 de julio de 2025, agentes de la Dirandro incautaron 169 paquetes tipo ladrillo con un total de 176.675 kilos de clorhidrato de cocaína en Yunguyo. En esa operación fueron detenidos Juan Rojas Condori (49) y Victoria Romero Quispe (40). Las indagaciones posteriores permitieron identificar a Cristóbal Quispe Chambi como presunto cabecilla de la red criminal Los Ilegales de Yunguyo, según informó el coronel PNP Rolando Ayala Carrasco, jefe de la División de Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas Sur Oriente Puno.

En tanto, familiares del detenido rechazaron las acusaciones y aseguraron que Quispe Chambi es agricultor y ganadero, además de haber ejercido cargos públicos como regidor entre 2015 y 2018, y teniente gobernador en 2024. Alegan que ha sido injustamente involucrado en el caso y exigieron que se esclarezcan los hechos con celeridad, respetando el debido proceso.

Por su parte, la subprefecta provincial de Yunguyo, Mary Carmen Mamani Ruelas, confirmó que Quispe Chambi fue teniente gobernador en 2024, pero negó que haya ocupado el cargo de subprefecto, como se difundió inicialmente. La autoridad lamentó que se haya divulgado información errónea que afecta la imagen institucional de las prefecturas y subprefecturas, dependientes de la Dirección General de Gobierno Interior.

La Dirandro y el Ministerio Público continúan con las diligencias correspondientes para determinar el grado de responsabilidad de los implicados en este presunto caso de tráfico ilícito de drogas. Las autoridades no descartan nuevas detenciones conforme avance la investigación sobre la red criminal que operaba en la zona fronteriza de Puno.

