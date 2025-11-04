Un helicóptero policial se dirigió al lugar del ataque cuando tomó conocimiento de lo sucedido. Foto: Composición LR

Alrededor de 32 sujetos armados con vestimenta de la Policía Nacional irrumpieron violentamente en el campamento minero Raíces de Ñausacocha, ubicado en el distrito de Ticlacayán, provincia y región de Pasco. Según informó el general Eloy Lara Bendezú, jefe de la Región Policial Pasco, los atacantes integrarían una banda criminal proveniente de Paucartambo.

Al tomar conocimiento de lo sucedido, un contingente policial de la comisaría de San Rafael, ubicada en Huánuco, acudió a la zona de conflicto a bordo de dos camionetas. Cuando llegaron al lugar fueron emboscados y atacados con armas de fuego, lo cual dejó un saldo de cinco agentes heridos, entre ellos el suboficial Abel Atayauri Chávez, quien recibió impactos de bala en el enfrentamiento.

Grupo armado se enfrenta a balazos a la Policía

En la escena se encontró 98 casquillos de bala, lo cual evidencia la intensidad del ataque armado. Cabe precisar que en el lugar operan grupos dedicados al robo de minerales entre la frontera de Pasco y Huánuco, según la información policial. En tanto, el grupo de delincuentes robó alrededor de 25 toneladas de mineral aurífero (aquel que contiene o lleva oro), con un valor de S/200.000, que era transportado en un volquete intervenido por las autoridades policiales.

El conductor del vehículo fue arrestado y se encuentra bajo custodia en la comisaría de San Rafael, en donde se llevan a cabo las investigaciones pertinentes. De acuerdo con el reporte policial, no se descarta que este robo esté relacionado con un conflicto entre empresas mineras artesanales o informales que operan en la región.

Despliegue policial tras atentado en mina artesanal

Un helicóptero de la Dirección Antidrogas del Huallaga se desplazó hacia el lugar con un contingente especializado para iniciar con la búsqueda de los responsables del robo y ataque armado. Por ello, las autoridades policiales consideran que se trata de una organización delictiva dedicada al robo de minerales.

Al respecto, el general Jara afirmó que la Policía mantiene operaciones en la zona minera, con apoyo de unidades tácticas y la División de Investigación Criminal de Pasco.

