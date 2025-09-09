El domingo 7 de septiembre se llevó a cabo la 58ª Semana Turística de Pisco en el Parque Zonal, donde la cantante de cumbia Kate Candela ofrecía un espectáculo en vivo. Sin embargo, su show se vio interrumpido por un peculiar incidente: la aparición de un roedor entre el público. Mientras interpretaba el tema "La indecorosa", la vocalista detuvo la canción al percatarse de la reacción de los asistentes. "¿Qué pasa? ¿No pasa nada?", preguntó entre los gritos que se escuchaban desde la multitud. Segundos después, no pudo evitar soltar un grito al confirmar lo ocurrido: "¡Una rata… ahhhh!".

PUEDES VER: Susana Alvarado pasa terrible susto tras ser golpeada por un dron durante concierto en Chiclayo

Kate Candela vivió un momento inusual tras aparición de rata en show

Durante su concierto, Kate Candela protagonizó un divertido momento luego de que una rata apareciera entre el público. Sorprendida, la cantante corrió de un extremo del escenario al otro mientras exclamaba entre risas: "Me están mintiendo, ¿yo, por qué corro?". Lejos de incomodarse, Kate decidió tomarse la situación con humor y comenzó a bromear con los asistentes: "Amiga, ¿de qué tamaño es? ¿Se fue? ¿Se fue al escenario? Señor, yo no le tengo miedo a las ratas".

El inesperado incidente terminó provocando carcajadas tanto en la artista como en el público. Sin embargo, Candela también mostró preocupación al notar que cerca del lugar donde apareció el roedor había niños. "Ahí había niños, por favor tengan cuidado. Los niños se suben a la reja, por favor, con cuidado. Hay que mantener un poquito de calma por los más pequeños", pidió con seriedad.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Tras asegurarse de que el público estuviera bien y de que no hubiera riesgo para los asistentes, la cantante retomó su presentación y continuó con el show.