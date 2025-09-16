HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe
Sociedad

Investigador peruano halla documento clave y expone que un chileno se apropió de la denominación pisco por primera vez en 1878

El investigador Ítalo Sifuentes revela que existen documentos chilenos que relatan cómo un empresario de aguardiente en Chile usó la denominación "pisco" para comercializar sus bebidas en su país.

Investigador muestra documentos y expone que chileno usó el nombre pisco para su aguardiente en 1878.
Investigador muestra documentos y expone que chileno usó el nombre pisco para su aguardiente en 1878. | Foto: Composición LR/24 Horas.

El historiador e investigador, Ítalo Sifuentes, reveló que durante una investigación halló documentos oficiales chilenos que describen cómo un empresario de aguardiente usó la denominación pisco para comercializar su producto. La fuente oficial de investigación es del historiador Virgilio Figueroa, quien su obra Diccionario histórico, biográfico y bibliográfico de Chile, dice con exactitud hubo un chileno que llegó hasta Locumba para estudiar el pisco peruano.

La historia se sitúa en 1875, cuatro años antes de la guerra del Pacífico entre Chile y Perú, cuando, Olegario Alba Rivera, empresario chileno, llegó hasta la localidad vinífera de Locumba, en Tacna, para estudiar el pisco peruano. "Es el primer documento que expresa la primera copia de lo que nosotros hemos hecho toda la vida, pisco", sostuvo Sifuentes.

Esta región del Perú es la que más consume pisco a nivel nacional: bebida emblema a base de uva es la más representativa del país

Documentos chilenos muestran cómo empresario de aguardiente usó la denominación pisco para sus bebidas

Sifuentes cita las páginas del Diccionario histórico, biográfico y bibliográfico de Chile, recopilado por el chileno Virgilio Figueroa, quien habla del empresario Olegario Alba Rivera. Este habría vendido la primera copia de pisco en su país durante el año 1878. Lo que menciona Sifuentes, es que la documentación presentada por Figueroa, muestra como el entonces empresario de aguardiente usó la palabra pisco en su bebida y empezó a comercializarse como: Pisco Alba.

El producto comenzó a venderse en Coquimbo, luego pasó a mercados de Valparaíso y de ahí empieza a llegar a otras parte de Chile. Pero, antes, el empresario de aguardiante, llegó hasta tierras peruanas en 1875, y se albergó en Tacna.

"El Perú se ha hecho célebre y ha ganado miles de millones de soles con sus producciones alcohólicas de los valles de Pisco y de Locumba. Allí fue por el año 1875 a estudiar la elaboración del pisco el industrial de Paihuano don Olegario Alba Rivera que compró en 1868 la propiedad que hoy lleva el nombre de Bella Sombra, y que ha sido la cuna industrial del Pisco Alba", se lee en la documentación que realizó el historiador chileno Virgilio Figueroa.

Sifuentes, además, explica que no fue la única imitación que realizó el empresario chileno. Si bien la primera fue el uso del nombre Pisco Alba, en 1884 también presentó, ante la Exposición Nacional de Santiago, dos botellas de licor llamadas Pisco Italia y Pisco Uva Pastilla.

