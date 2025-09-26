Exportadores de pisco apuntan a nichos de alta gama y diversificación de mercados

La presidenta del Comité de Pisco de la Asociación de Exportadores (ADEX), Carmen Robatty de Moquillaza, anunció que los productores peruanos están enfocando sus esfuerzos en posicionar al pisco en nichos de alta gama. La estrategia se presentó en el marco de Expoalimentaria 2025, donde se concretaron contactos con compradores de Estados Unidos, España y Ecuador, entre otros países.

Pisco premium y presentaciones de lujo

Las bodegas nacionales apuestan por botellas de 500 ml. y 750 ml., con mayor desarrollo en diseño de etiqueta, packaging sofisticado y años de guarda, características que las convierten en piezas de colección.

En el Salón del Pisco de la feria, participaron empresas como Bodega Viña Vieja, Bodegas y Viñedos Grimaldi, Bodega El Catador, Bodega 3 Generaciones, Bodega Buena Cosecha, Bodega Cuneo, Bodega Pampas y Finca 314, mostrando su portafolio de piscos premium.

Además, se exhibieron variedades como Mosto Verde Italia, Pisco Puro Italia, Pisco Puro Quebranta y Pisco Acholado, junto a bebidas innovadoras a base de pisco, entre ellas cremas con frutas como chirimoya, café y algarrobina, así como vinos elaborados con uvas patrimoniales.

Innovación gastronómica con pisco

En la feria también se presentaron productos que destacan la versatilidad del destilado peruano. Entre ellos, salsas con pisco combinadas con cocona, cebolla, ají charapita, culantro y ajo, además de mezclas con cebolla china, huacatay, limón, kion y pimienta.

“Esto demuestra el potencial del pisco no solo como bebida de lujo, sino también como insumo para propuestas gastronómicas modernas”, indicó Robatty de Moquillaza.

Exportaciones crecieron 4,8% en 2025

Entre enero y julio de este año, las exportaciones de pisco alcanzaron US$5,57 millones, lo que representó un crecimiento de 4,8% respecto al mismo periodo de 2024 (US$ 5,32 millones).

lideró el ranking con US$ 2,13 millones (38.2% del total), con un alza de 13.5%. Países Bajos se ubicó en segundo lugar con US$ 735 mil, registrando un notable incremento de 54.3%.

se ubicó en segundo lugar con US$ 735 mil, registrando un notable incremento de 54.3%. España fue el tercer destino con US$ 717 mil, lo que significó un leve crecimiento de 0.5%.

Otros mercados europeos también mostraron resultados positivos: Bélgica (30.3%), Francia (46.7%) y Reino Unido (95%), consolidando al continente como un espacio clave para el crecimiento del destilado peruano.

Retos y oportunidades

“Nuestro destilado sigue ganando reconocimiento mundial, pero debemos consolidar la estrategia de diversificación de destinos y reforzar el posicionamiento en Europa y América, además de ingresar con fuerza al Asia, donde aún hay un gran potencial por aprovechar”, señaló Robatty.

Expoalimentaria 2025

La feria Expoalimentaria es organizada por ADEX con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y cuenta con el respaldo de empresas privadas y universidades, consolidándose como la principal vitrina internacional de la oferta agroexportadora peruana.