HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Exportadores de pisco apuntan a nichos de alta gama y diversificación de mercados

Las exportaciones de pisco crecieron un 4,8% entre enero y julio de 2025, alcanzando US$5,57 millones; Estados Unidos, Países Bajos y España son los principales mercados.

El pisco es peruano. Foto: ADEX
El pisco es peruano. Foto: ADEX

La presidenta del Comité de Pisco de la Asociación de Exportadores (ADEX), Carmen Robatty de Moquillaza, anunció que los productores peruanos están enfocando sus esfuerzos en posicionar al pisco en nichos de alta gama. La estrategia se presentó en el marco de Expoalimentaria 2025, donde se concretaron contactos con compradores de Estados Unidos, España y Ecuador, entre otros países.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
larepublica.pe

Pisco premium y presentaciones de lujo

Las bodegas nacionales apuestan por botellas de 500 ml. y 750 ml., con mayor desarrollo en diseño de etiqueta, packaging sofisticado y años de guarda, características que las convierten en piezas de colección.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

En el Salón del Pisco de la feria, participaron empresas como Bodega Viña Vieja, Bodegas y Viñedos Grimaldi, Bodega El Catador, Bodega 3 Generaciones, Bodega Buena Cosecha, Bodega Cuneo, Bodega Pampas y Finca 314, mostrando su portafolio de piscos premium.

Además, se exhibieron variedades como Mosto Verde Italia, Pisco Puro Italia, Pisco Puro Quebranta y Pisco Acholado, junto a bebidas innovadoras a base de pisco, entre ellas cremas con frutas como chirimoya, café y algarrobina, así como vinos elaborados con uvas patrimoniales.

larepublica.pe

Innovación gastronómica con pisco

En la feria también se presentaron productos que destacan la versatilidad del destilado peruano. Entre ellos, salsas con pisco combinadas con cocona, cebolla, ají charapita, culantro y ajo, además de mezclas con cebolla china, huacatay, limón, kion y pimienta.

“Esto demuestra el potencial del pisco no solo como bebida de lujo, sino también como insumo para propuestas gastronómicas modernas”, indicó Robatty de Moquillaza.

larepublica.pe

Exportaciones crecieron 4,8% en 2025

Entre enero y julio de este año, las exportaciones de pisco alcanzaron US$5,57 millones, lo que representó un crecimiento de 4,8% respecto al mismo periodo de 2024 (US$ 5,32 millones).

  • Estados Unidos lideró el ranking con US$ 2,13 millones (38.2% del total), con un alza de 13.5%.
  • Países Bajos se ubicó en segundo lugar con US$ 735 mil, registrando un notable incremento de 54.3%.
  • España fue el tercer destino con US$ 717 mil, lo que significó un leve crecimiento de 0.5%.

Otros mercados europeos también mostraron resultados positivos: Bélgica (30.3%), Francia (46.7%) y Reino Unido (95%), consolidando al continente como un espacio clave para el crecimiento del destilado peruano.

Retos y oportunidades

“Nuestro destilado sigue ganando reconocimiento mundial, pero debemos consolidar la estrategia de diversificación de destinos y reforzar el posicionamiento en Europa y América, además de ingresar con fuerza al Asia, donde aún hay un gran potencial por aprovechar”, señaló Robatty.

larepublica.pe

Expoalimentaria 2025

La feria Expoalimentaria es organizada por ADEX con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y cuenta con el respaldo de empresas privadas y universidades, consolidándose como la principal vitrina internacional de la oferta agroexportadora peruana.

Notas relacionadas
Investigador peruano halla documento clave y expone que un chileno se apropió de la denominación pisco por primera vez en 1878

Investigador peruano halla documento clave y expone que un chileno se apropió de la denominación pisco por primera vez en 1878

LEER MÁS
Kate Candela vive insólito momento en concierto tras aparición de una rata que detuvo todo el show: "¿De qué tamaño es?"

Kate Candela vive insólito momento en concierto tras aparición de una rata que detuvo todo el show: "¿De qué tamaño es?"

LEER MÁS
Este fue el terremoto más destructivo en la historia del Perú en los últimos 20 años: ¿Qué zona fue la más afectada?

Este fue el terremoto más destructivo en la historia del Perú en los últimos 20 años: ¿Qué zona fue la más afectada?

LEER MÁS
Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

LEER MÁS
Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

LEER MÁS
Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

LEER MÁS
Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

LEER MÁS
Indecopi sanciona a Gloria con más de S/113.000 por competencia desleal: lanzó yogures con apariencia similar a Laive

Indecopi sanciona a Gloria con más de S/113.000 por competencia desleal: lanzó yogures con apariencia similar a Laive

LEER MÁS
Perú logrará superávit comercial récord de US$30.000 millones en 2025

Perú logrará superávit comercial récord de US$30.000 millones en 2025

LEER MÁS
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Economía

Empresa peruana vence a Puma en batalla legal por registro de logo con silueta de lobo: esto dijo Indecopi

Sabine Bloch, embajadora de Alemania, en Perumin 37: “El 90% de las grandes mineras en el Perú tienen alguna máquina alemana”

Pequeña minería formal pide mayor respaldo frente a la ilegalidad y a un proceso de formalización estancado

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota