Iquitos: 19 familias quedan en las calles tras voraz incendio que destruyó 14 viviendas

Un incendio de gran magnitud arrasó con 12 viviendas y dejó otras dos afectadas en la calle y pasaje Canadá, en el distrito de Punchana, en Iquitos. El siniestro dejó a 19 familias sin hogar, debido a que las llamas avanzaron rápidamente tras un presunto cortocircuito; sin embargo, esta información aún no está confirmada.

Con lo poco que quedaba de sus pertenencias, algunos damnificados reciben hospedaje temporal de familiares y vecinos solidarios. Por su parte, el municipio también ha habilitado carpas, comida y agua para brindarles.

'Pensé que nos íbamos a quedar atrapados'

Entre los afectados está Mario Perea Mesa, de 60 años, quien, junto a su esposa y su hijo de 9 años, se salvaron de morir, ya que se encontraban descansando cuando escucharon el los gritos de auxilio de demás vecinos y al despertar, se percataron que la mitad del techo de su vivienda estaba envuelta en llamas. Esta familia, pero perdió su bodega, su gato y unas gallinas que criaban para la temporada navideña.

"Pensé que nos íbamos a quedar atrapados; palos con fuego caían por nuestro delante. Con mi hijo en mis brazos y mi mujer agarrada de mí logramos saltar y salir a salvo. El gato de mi hijo no se salvó", expresó Mario Perea.

Aunque no se registraron víctimas mortales, el incendio dejó cuantiosas pérdidas materiales y mascotas fallecidas. El jefe de Defensa Civil, Enciso Domingo declaró para este medio que continuarán brindando apoyo a los damnificados que enfrentan días de incertidumbre y reconstrucción. "Hemos venido realizando trabajos desde las tres de la mañana", sostuvo.

Catorce viviendas quedaron afectadas tras incendio en Iquitos. Foto: Yazmín Araujo

Niños afectados perdieron útiles y uniformes escolares

"Veré la forma de que mis hijos acudan al colegio, aunque sea con ropa de calle, y con el pasar de los días les compraré lo necesario para que puedan estudiar y terminen el año escolar. Esta tragedia no puede parar", declaró Roxana Del Pilar Reina Ruiz, madre de un niño de tres niños, una de 10, 9 y 3 años.

En las veredas del sector afectado, se observan familias ayudando a limpiar los restos de sus viviendas, mientras otras se encuentran totalmente preocupadas por la pérdida total de sus pertenencias. Se tuvo conocimiento que varios niños no acudieron a clases porque sus uniformes y útiles escolares se quemaron en el incendio.