HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Sociedad

Iquitos: 19 familias quedan en las calles tras voraz incendio que destruyó 14 viviendas

Vecinos y autoridades brindan ayuda a damnificados que perdieron todo, incluidas mascotas y pertenencias. No se registraron pérdidas humanas.

Diecinueve familias lo pierden todo tras voraz incendio en Iquitos. Foto: Yazmín Araujo, La República
Diecinueve familias lo pierden todo tras voraz incendio en Iquitos. Foto: Yazmín Araujo, La República

Un incendio de gran magnitud arrasó con 12 viviendas y dejó otras dos afectadas en la calle y pasaje Canadá, en el distrito de Punchana, en Iquitos. El siniestro dejó a 19 familias sin hogar, debido a que las llamas avanzaron rápidamente tras un presunto cortocircuito; sin embargo, esta información aún no está confirmada.

Con lo poco que quedaba de sus pertenencias, algunos damnificados reciben hospedaje temporal de familiares y vecinos solidarios. Por su parte, el municipio también ha habilitado carpas, comida y agua para brindarles.

TE RECOMENDAMOS

ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Iquitos: obrero queda herido tras caer de seis metros de altura durante construcción de un colegio

lr.pe

'Pensé que nos íbamos a quedar atrapados'

Entre los afectados está Mario Perea Mesa, de 60 años, quien, junto a su esposa y su hijo de 9 años, se salvaron de morir, ya que se encontraban descansando cuando escucharon el los gritos de auxilio de demás vecinos y al despertar, se percataron que la mitad del techo de su vivienda estaba envuelta en llamas. Esta familia, pero perdió su bodega, su gato y unas gallinas que criaban para la temporada navideña.

"Pensé que nos íbamos a quedar atrapados; palos con fuego caían por nuestro delante. Con mi hijo en mis brazos y mi mujer agarrada de mí logramos saltar y salir a salvo. El gato de mi hijo no se salvó", expresó Mario Perea.

Aunque no se registraron víctimas mortales, el incendio dejó cuantiosas pérdidas materiales y mascotas fallecidas. El jefe de Defensa Civil, Enciso Domingo declaró para este medio que continuarán brindando apoyo a los damnificados que enfrentan días de incertidumbre y reconstrucción. "Hemos venido realizando trabajos desde las tres de la mañana", sostuvo.

Catorce viviendas quedaron afectadas tras incendio en Iquitos. Foto: Yazmín Araujo

Catorce viviendas quedaron afectadas tras incendio en Iquitos. Foto: Yazmín Araujo

PUEDES VER: Balean a hijo de empresario para robarle S/100.000 en Iquitos: víctima resultó herida

lr.pe

Niños afectados perdieron útiles y uniformes escolares

"Veré la forma de que mis hijos acudan al colegio, aunque sea con ropa de calle, y con el pasar de los días les compraré lo necesario para que puedan estudiar y terminen el año escolar. Esta tragedia no puede parar", declaró Roxana Del Pilar Reina Ruiz, madre de un niño de tres niños, una de 10, 9 y 3 años.

En las veredas del sector afectado, se observan familias ayudando a limpiar los restos de sus viviendas, mientras otras se encuentran totalmente preocupadas por la pérdida total de sus pertenencias. Se tuvo conocimiento que varios niños no acudieron a clases porque sus uniformes y útiles escolares se quemaron en el incendio.

Notas relacionadas
Iquitos: obrero queda herido tras caer de seis metros de altura durante construcción de un colegio

Iquitos: obrero queda herido tras caer de seis metros de altura durante construcción de un colegio

LEER MÁS
Balean a hijo de empresario para robarle S/100.000 en Iquitos: víctima resultó herida

Balean a hijo de empresario para robarle S/100.000 en Iquitos: víctima resultó herida

LEER MÁS
Iquitos: sentencian a exalcaldesa Adela Jiménez y exfuncionarios por caso Huaturi

Iquitos: sentencian a exalcaldesa Adela Jiménez y exfuncionarios por caso Huaturi

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Incendio de vehículo ocasiona cierre de la Vía Evitamiento en el Puente Trompeta: tráfico se encuentra restringido en ambos sentidos

Incendio de vehículo ocasiona cierre de la Vía Evitamiento en el Puente Trompeta: tráfico se encuentra restringido en ambos sentidos

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia publicado en El Peruano

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia publicado en El Peruano

LEER MÁS
Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS
Continúan los ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo: gremios analizan la posibilidad de un paro

Continúan los ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo: gremios analizan la posibilidad de un paro

LEER MÁS
Jardinero municipal es asesinado dentro de su casa tras iniciarse el Estado de Emergencia

Jardinero municipal es asesinado dentro de su casa tras iniciarse el Estado de Emergencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Sociedad

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025