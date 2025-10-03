Iquitos: extorsionadores exigen S/ 10 mil a estilista a cambio de “cuidar” su negocio

Alan Roberto Rojas Perea, de 38 años, reconocido estilista en Iquitos, denunció haber sido víctima de extorsión por delincuentes que le exigieron 10 mil soles bajo amenazas contra su vida y la de sus familiares. “Es la primera vez que me pasa algo así, en casi tres años que llevo con mi salón abierto en esta ciudad”, declaró para La República.

El estilista explicó que recibió un mensaje por Whatsapp de un número que pertenece a Perú con un video donde se mostraban armas de fuego, donde los extorsionadores le advertían que cuidarían de su negocio si accedía al pago. "No he tenido ningún problema con nadie, así que no entiendo por qué me extorsionan”, aseguró Rojas Perea.

TE RECOMENDAMOS DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

Perea señaló que no teme las amenazas de los delincuentes, pero que su familia está muy preocupada y que lo está apoyando en todo este proceso. "Hoy me ha tomado casi todo el día poner la denuncia correspondiente, pero decidí abrir mi salón y seguir trabajando”.

A pesar de las amenazas, Alan Roberto Rojas Perea mantiene sus puertas abiertas. “Mis trabajadores están en el local y yo sigo atendiendo a mis clientes. No voy a dejar que esto afecte mi trabajo”, sostuvo.

Amenazas llegarían de otras regiones

El estilista dio a conocer que realizó la denuncia correspondiente en la División de Investigación Criminal de Iquitos y que las autoridades le informaron que se trataría de bandas criminales de Apurímac y Trujillo.

Roberto Perea lamentó ser víctima de extorsión en Iquitos, donde muchos emprendedores como él intentan salir adelante trabajando honradamente.