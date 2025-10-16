HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     
Sociedad

Iquitos: sentencian a exalcaldesa Adela Jiménez y exfuncionarios por caso Huaturi

También se les impuso seis años de prisión efectiva y deberán pagar una reparación civil de más de un millón de soles.

Exalcaldesa Adela Jiménez y exfuncionarios a seis años de prisión efectiva. Foto: Composición LR / Difusión
Exalcaldesa Adela Jiménez y exfuncionarios a seis años de prisión efectiva. Foto: Composición LR / Difusión

La exalcaldesa de la Municipalidad Provincial de Maynas, Adela Jiménez Mera, y tres de sus exfuncionarios fueron sentenciados a seis años de prisión efectiva e inhabilitación y una reparación civil de más de un millón de soles, por el caso de la obra inconclusa en el caserío Huaturi, Iquitos.

Según información oficial, la obra fue ejecutada en 2013 bajo convenio con el programa Trabaja Perú. La investigación fiscal determinó que el proyecto era la construcción de tres veredas peatonales en la comunidad de Huaturi.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Iquitos: extorsionadores exigen S/ 10 mil a estilista a cambio de “cuidar” su negocio

lr.pe

La municipalidad ya había cancelado el 100 % del monto a los proveedores; sin embargo, la obra se paralizó ese mismo año por falta de materiales de construcción, aun así, se firmaron actas de conformidad como si los insumos hubieran sido entregados.

Tras acreditarse actos de colusión entre los funcionarios y proveedores, que generó un perjuicio económico al Estado peruano, el fallo fue logrado por el Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Loreto.

Adela Jiménez Mera (exalcaldesa), Romel Seijas Pérez (exgerente de Obras), Iván Chota Rodríguez (exjefe de Logística) y Manuel Antonio Torres Pinedo (exjefe de Almacén), recibieron seis años de prisión efectiva e inhabilitación para ejercer función pública, quienes deberán pagar una reparación civil al Estado de S/ 1.397.729, de manera solidaria.

Notas relacionadas
Iquitos: extorsionadores exigen S/ 10 mil a estilista a cambio de “cuidar” su negocio

Iquitos: extorsionadores exigen S/ 10 mil a estilista a cambio de “cuidar” su negocio

LEER MÁS
Punchana: viviendo al margen de un ‘río’ de desagüe e infección

Punchana: viviendo al margen de un ‘río’ de desagüe e infección

LEER MÁS
Cardenal Carlos Castillo es hospitalizado de emergencia tras descompensarse en Iquitos

Cardenal Carlos Castillo es hospitalizado de emergencia tras descompensarse en Iquitos

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DININCRI: muerte de Eduardo Ruíz Sánz fue homicidio por proyectil de arma de fuego (PAF)

DININCRI: muerte de Eduardo Ruíz Sánz fue homicidio por proyectil de arma de fuego (PAF)

LEER MÁS
Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS
Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS
Estudiantes de la UNI crean satélite capaz de detectar derrames de petróleo en instituto espacial de Brasil: "Puede monitorear todo el mar de Perú”

Estudiantes de la UNI crean satélite capaz de detectar derrames de petróleo en instituto espacial de Brasil: "Puede monitorear todo el mar de Perú”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

Reimond Manco y su firme postura sobre Gustavo Álvarez al vincularlo como nuevo DT de Perú: "No es lo que necesita la selección"

Sociedad

¿Habrá cambio en horarios del Metropolitano o cierre de estaciones este 16 de octubre? Esto dice ATU

Trabajadora del PJ de Paita muere y otros 4 quedan heridos tras choque en Piura cuando regresaban de su jornada laboral

¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025