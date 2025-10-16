Iquitos: sentencian a exalcaldesa Adela Jiménez y exfuncionarios por caso Huaturi

La exalcaldesa de la Municipalidad Provincial de Maynas, Adela Jiménez Mera, y tres de sus exfuncionarios fueron sentenciados a seis años de prisión efectiva e inhabilitación y una reparación civil de más de un millón de soles, por el caso de la obra inconclusa en el caserío Huaturi, Iquitos.

Según información oficial, la obra fue ejecutada en 2013 bajo convenio con el programa Trabaja Perú. La investigación fiscal determinó que el proyecto era la construcción de tres veredas peatonales en la comunidad de Huaturi.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La municipalidad ya había cancelado el 100 % del monto a los proveedores; sin embargo, la obra se paralizó ese mismo año por falta de materiales de construcción, aun así, se firmaron actas de conformidad como si los insumos hubieran sido entregados.

Tras acreditarse actos de colusión entre los funcionarios y proveedores, que generó un perjuicio económico al Estado peruano, el fallo fue logrado por el Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Loreto.

Adela Jiménez Mera (exalcaldesa), Romel Seijas Pérez (exgerente de Obras), Iván Chota Rodríguez (exjefe de Logística) y Manuel Antonio Torres Pinedo (exjefe de Almacén), recibieron seis años de prisión efectiva e inhabilitación para ejercer función pública, quienes deberán pagar una reparación civil al Estado de S/ 1.397.729, de manera solidaria.