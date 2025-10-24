Iquitos: más de 25 años de cárcel para implicados en asalto que terminó con la vida de empresaria

José Tapullima Díaz y Ángel Camilo Oliveira Ramírez fueron declarados culpables del delito de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de la empresaria Aida Alvis Huamán Morales. El crimen ocurrió hace más de un año durante un asalto a un minimarket del distrito de Belén, en Iquitos.

Ambos recibieron 25 años y 9 meses de prisión efectiva como parte de la sentencia dictada por el Primer Juzgado Penal Colegiado Unipersonal de Maynas. Asímismo, los sentenciados deberán pagar 20 mil soles de reparación civil a favor de los deudos de la víctima.

Martha Saavedra Barrera, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, presentó pruebas que demostraron la responsabilidad de ambos acusados.

Asalto ocurrido hace un año

Los hechos se registraron la noche del 18 de septiembre de 2024, cuando los sentenciados ingresaron armados al negocio, entonces amenazaron a la empresaria para que entregara el dinero de la caja registradora. Durante el asalto, los delincuentes ocasionaron la muerte de Aida Alvis Huamán, delante de sus dos nietos.

La captura de José Tapullima y Ángel Camilo Oliveira se logró la misma noche del asalto. Ambos cumplirán la condena de más de 25 años en el penal de varones San Jacinto, en Iquitos.