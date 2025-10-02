Iquitos: ciudadano chileno fallece tras ser secuestrado por criminales para robarle sus pertenencias

Felipe Carlos Del Pozo Muñoz, de 71 años, de nacionalidad chilena, fue hallado enterrado en el kilómetro 21 de la carretera Iquitos – Nauta, lejos de la ciudad, tras presuntamente haber sido secuestrado en su vivienda, en la urbanización Río Mar, en el distrito de Belén, en Iquitos, con el objetivo de robarle sus pertenencias y obligarlo a entregar las claves de sus cuentas bancarias, según fuentes policiales.

Hay tres detenidos

La Policía informó que tres personas se encuentran detenidas, quienes serían los principales sospechosos del crimen, Jim Del Águila Paima (22), Mara Sandoval y Hendrix Emiliano Papa Pelileo (19). De acuerdo con la hipótesis fiscal, los implicados ingresaron a la vivienda del extranjero, lo redujeron violentamente y lo torturaron para obtener información financiera. Al no conseguirlo, lo habrían asfixiado y trasladado en la camioneta de la propia víctima.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Durante la diligencia de reconstrucción del crimen, los tres sospechosos participaron bajo custodia policial. Las autoridades detallaron que el cadáver fue enterrado en un aguajal a solo 100 metros hacia la carretera. El vehículo de la víctima también fue ubicado en el distrito de San Juan Bautista, frente a la vivienda de la madre de uno de los implicados.

Fuentes policiales señalaron que Del Pozo presentaba hematomas en diferentes partes del cuerpo y signos de asfixia, lo que refuerza la hipótesis de que habría sido torturado antes de ser asesinado. El cadáver permanece en la morgue en el Ministerio Público, donde se realizan los peritajes correspondientes para precisar las causas de la muerte.

PUEDES VER: Cardenal Carlos Castillo es hospitalizado de emergencia tras descompensarse en Iquitos

Vecinos lamentan lo ocurrido

Los vecinos de Felipe Del Pozo expresaron a La República su sorpresa y dolor por el violento desenlace. “Era un señor muy educado, amable con todos. Siempre nos decía que se había enamorado de Perú, sobre todo de Iquitos y que por eso había decidido quedarse a vivir aquí sus últimos años”, comentó una moradora aún consternada por la noticia.

La investigación también apunta a que existía una relación cercana entre Del Pozo y la familia de Jim del Águila, ya que la madre del principal detenido señaló que hace dos años la víctima la apoyó, pero que desconocía que su hijo mantenía contacto con él. Asimismo, se conoció que Mara Sandoval, sería pareja del joven, por lo que pidió que sea también investigada, ya que habría influido en él.

El crimen continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público y un equipo especial de la Policía. Mientras tanto, los vecinos del ciudadano chileno exigen justicia y máxima sanción para los responsables.