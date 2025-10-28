Detenidos no pudieron sustentar la procedencia del vehículo. | Fuente: Yazmín Araujo / La República. | Foto: PNP.

La Policía logró capturar a tres sujetos mientras presuntamente adulteraban un mototaxi en un taller que operaba bajo la fachada de servicios mecánicos. El hecho se registró en la calle Amistad con pasaje Unión, en el sector San Pablo de la Luz, distrito de San Juan Bautista, en Iquitos.

Los detenidos en presunta flagrancia delictiva fueron identificados como Piter López Vásquez (24), Gonzalo David Pinedo Torres (25) y Luis Francisco Reyes Román (28), quienes no pudieron sustentar la procedencia del vehículo.

Según información policial, los intervenidos se encontraban manipulando partes metálicas y herramientas aparentemente destinadas a alterar grabados en placas vehiculares. En el lugar también se halló una plancha metálica con número de serie adulterado y una placa de rodaje falsificada.

Los tres detenidos y las evidencias fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias correspondientes. Los tres serán investigados por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación agravada y adulteración de identificación vehicular.

El operativo se realizó por agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Unipirv). La acción contó con la participación de un representante del Ministerio Público.