HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla
Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla     Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla     Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla     
Sociedad

Policía captura a tres sospechosos de adulterar placas de vehículos en falso taller mecánico en Iquitos

Presuntos implicados se encontraban manipulando partes metálicas y herramientas de un mototaxi, donde se encontró una placa de rodaje falsificada.


Detenidos no pudieron sustentar la procedencia del vehículo.
Detenidos no pudieron sustentar la procedencia del vehículo. | Fuente: Yazmín Araujo / La República. | Foto: PNP.

La Policía logró capturar a tres sujetos mientras presuntamente adulteraban un mototaxi en un taller que operaba bajo la fachada de servicios mecánicos. El hecho se registró en la calle Amistad con pasaje Unión, en el sector San Pablo de la Luz, distrito de San Juan Bautista, en Iquitos.

Los detenidos en presunta flagrancia delictiva fueron identificados como Piter López Vásquez (24), Gonzalo David Pinedo Torres (25) y Luis Francisco Reyes Román (28), quienes no pudieron sustentar la procedencia del vehículo.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL ANUNCIO DEL NUEVO PARO NACIONAL | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Puedes ver: Iquitos: más de 25 años de cárcel para implicados en asalto que terminó con la vida de empresaria

lr.pe

Según información policial, los intervenidos se encontraban manipulando partes metálicas y herramientas aparentemente destinadas a alterar grabados en placas vehiculares. En el lugar también se halló una plancha metálica con número de serie adulterado y una placa de rodaje falsificada.

Los tres detenidos y las evidencias fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias correspondientes. Los tres serán investigados por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación agravada y adulteración de identificación vehicular.

El operativo se realizó por agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Unipirv). La acción contó con la participación de un representante del Ministerio Público.

Notas relacionadas
Iquitos: más de 25 años de cárcel para implicados en asalto que terminó con la vida de empresaria

Iquitos: más de 25 años de cárcel para implicados en asalto que terminó con la vida de empresaria

LEER MÁS
Iquitos: 19 familias quedan en las calles tras voraz incendio que destruyó 14 viviendas

Iquitos: 19 familias quedan en las calles tras voraz incendio que destruyó 14 viviendas

LEER MÁS
Iquitos: obrero queda herido tras caer de seis metros de altura durante construcción de un colegio

Iquitos: obrero queda herido tras caer de seis metros de altura durante construcción de un colegio

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Señor de los Milagros EN VIVO: sigue por dónde va la sagrada imagen en su quinto recorrido en Lima

Señor de los Milagros EN VIVO: sigue por dónde va la sagrada imagen en su quinto recorrido en Lima

LEER MÁS
¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

LEER MÁS
Transportistas anuncian paro este 4 de noviembre en Lima y Callao por ola de violencia y falta de seguridad

Transportistas anuncian paro este 4 de noviembre en Lima y Callao por ola de violencia y falta de seguridad

LEER MÁS
Transportistas anuncian apagado de motores para este miércoles 29 de octubre tras ola de asesinatos en Lima y Callao

Transportistas anuncian apagado de motores para este miércoles 29 de octubre tras ola de asesinatos en Lima y Callao

LEER MÁS
¿A qué hora comienza la procesión del Señor de los Milagros en Lima este martes 28 de octubre?

¿A qué hora comienza la procesión del Señor de los Milagros en Lima este martes 28 de octubre?

LEER MÁS
Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento

Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tráiler se incendia en plena avenida Universitaria en San Martín de Porres y provoca fuerte congestión vehicular

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO HOY: horarios y canales para ver el duelo entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema

Bus 'Línea A' choca contra Ferrocarril Andino en El Agustino: reportan heridos y tráfico hacia Puente Nuevo

Sociedad

Tráiler se incendia en plena avenida Universitaria en San Martín de Porres y provoca fuerte congestión vehicular

Bus 'Línea A' choca contra Ferrocarril Andino en El Agustino: reportan heridos y tráfico hacia Puente Nuevo

Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: enfrentamientos, pocos buses y bloqueo de av. Néstor Gambetta tras asesinato de conductor

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Pedro Castillo en juicio oral previo a las Elecciones Generales: "En abril del 2026 vamos a recuperar el gobierno"

Gustavo Gorriti recibe el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025

Anulación judicial de concesiones mineras en Puno pone en riesgo beneficios de comunidades campesinas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025