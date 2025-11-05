Adulta mayor es cargada para poder cruzar quebrada activa: lluvias intensas causan desborde de ríos en Madre de Dios
Las intensas lluvias en Madre de Dios han provocado el desborde de ríos y el aislamiento de comunidades en la provincia del Manu, así como bloqueos por deslizamientos de tierra.
Las lluvias intensas registradas en las últimas horas en la región Madre de Dios provocaron la activación de quebradas y el desborde de ríos en distintas zonas de la provincia del Manu, dejando comunidades aisladas y vías bloqueadas por deslizamientos de tierra.
En los distritos de Salvación y Boca Manu, varios pobladores —entre ellos adultos mayores— arriesgaron sus vidas para trasladarse entre un punto y otro. En un video difundido en redes sociales, se observa a un ciudadano cargando en su espalda a una mujer de avanzada edad para ayudarla a cruzar una quebrada activa, mientras el agua y el lodo avanzan con fuerza.
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Madre de Dios informó que las precipitaciones también provocaron el desborde del río que afectó a la comunidad nativa de Ishirive y las instalaciones del puesto de vigilancia de la Reserva Comunal Amarakaeri, en el Manu.
Asimismo, en la carretera Paucartambo–Boca Manu se reportaron deslizamientos de tierra y grietas en varios tramos. Los vecinos advirtieron que la situación podría agravarse si las lluvias continúan y exigieron a las autoridades acciones inmediatas para habilitar las vías y prevenir nuevos daños, considerando que la temporada de lluvias recién empieza.
Lluvias intensas ponen en peligro puente que conecta comunidades del Manu
El aumento del caudal del río en la zona de Salvación, en la provincia del Manu, viene generando un preocupante socavamiento en la base del puente principal, lo que pone en riesgo su estructura y la comunicación terrestre con varias comunidades del distrito.
Personal técnico del sector Transportes informó que la municipalidad local ejecuta trabajos de emergencia con maquinaria propia para habilitar un desvío provisional. Sin embargo, estas acciones serían solo paliativas y “no garantizan la estabilidad del puente si las lluvias continúan intensificándose”.
La estructura requiere medidas de protección urgentes por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) o del Gobierno Regional de Madre de Dios. La operación y mantenimiento del puente todavía estaría bajo la competencia del MTC, a través de Provías Descentralizado, entidad a la que se le ha pedido coordinar acciones con la Municipalidad Distrital del Manu a fin de evitar un colapso parcial o total.
El puente Salvación y el sector de Gitana fueron identificados como puntos críticos en una visita técnica reciente, durante la cual se recomendó construir defensas ribereñas o estructuras de protección para mitigar los riesgos. No obstante, el proceso de financiamiento de estas obras se retrasó debido a la falta de personal especializado en la municipalidad, lo que impidió presentar los expedientes técnicos antes del 31 de octubre.
Actualmente, se gestionan mecanismos de financiamiento para la reducción de riesgos en coordinación con otras municipalidades de la provincia. Aun así, se requiere un apoyo inmediato del Gobierno Regional o del MTC para ejecutar las obras de protección.
Mientras tanto, los trabajos en la zona continúan de manera limitada, a la espera de una intervención estatal más amplia que asegure la integridad del puente y mantenga la conectividad en la selva suroriental del país.
