Sociedad

Siete asesinatos en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 18 de septiembre iban 5.249 crímenes, a los cuales se suman 7 víctimas más en el gobierno de Boluarte: 5.256.

Asesinatos ocurrieron en la capital Lima y las regiones de Madre de Dios y Piura. Foto: composición LR.
Asesinatos ocurrieron en la capital Lima y las regiones de Madre de Dios y Piura. Foto: composición LR.

La imparable ola criminal dejó siete fallecidos en la última jornada en el país. No solo crece la cantidad de víctimas día a día, sino la crueldad de los asesinos. Así, una madre fue acribillada frente a sus hijas en el distrito limeño de Comas. Los otros crímenes, también perpetrados con armas de fuego, se reportaron en las jurisdicciones capitalinas de Chorrillos y Los Olivos, además de las regiones de Madre de Dios y Piura.

De esta manera, la cifra de homicidios se incrementa a 5.256 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

Sicarios asesinan a madre de familia frente a sus hijas en Comas

La noche del jueves 18 de septiembre un nuevo crimen puso en alerta al distrito de Comas, en la capital Lima. La víctima, la abogada independiente Mireya Flores Bazán (37), conducía por la Av. Túpac Amaru y El Sol un auto gris, iban a sus dos hijas menores de edad y dos familiares. Sin embargo, no se percató que sicarios que se desplazaban en una moto lineal le seguían el paso.

De repente, el copiloto de la moto sacó un arma y se ubicó junto al automóvil, disparando a quemarropa contra Mireya. La madre de familia perdió el control del volante y se estrelló contra un poste publicitario. Las balas habrían impactado en su cuello y cabeza.

La víctima fue trasladaba al área de emergencia del Hospital de Collique, pero en el camino perdió la vida. Sus hijas, dos menores de 6 y 7 años se encuentran en grave estado de salud en el mismo nosocomio.

Brutal ataque armado en Chorrillos deja dos muertos y una mujer grave

Conmoción en Chorrillos. Un ataque armado en la Curva de Villa, a pocos metros de la municipalidad del distrito, dejó dos víctimas mortales. Uno fue identificado como Elton David Gómez Sánchez (40), mientras que la segunda víctima sería una ciudadana extranjera, cuya identidad aún se encuentra en proceso de verificación.

Según testigos, las víctimas se desplazaban en un automóvil negro cuando fueron interceptadas por sujetos armados a bordo de motocicletas. Los sicarios abrieron fuego indiscriminadamente contra el vehículo, causando la muerte instantánea del conductor y de la mujer que iba en el asiento del copiloto.

En la parte posterior del auto viajaba otra mujer, quien resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia a una clínica local, donde permanece en estado crítico.

Efectivos policiales hallaron en la zona más de 20 casquillos de bala, lo que evidencia la ferocidad del ataque.

Sicarios asesinan a chofer de mototaxi en plena avenida Alfredo Mendiola

Un nuevo hecho de violencia se registró la noche del jueves en el distrito limeño de Los Olivos. Un chofer de mototaxi fue asesinado a balazos en la intersección de las avenidas Zinc con Alfredo Mendiola, a la altura del paradero de mototaxis.

Según personal de serenazgo, alrededor de las 8:20 p.m. se escucharon múltiples disparos, tras lo cual se observó a dos sujetos a bordo de una motocicleta huyendo en dirección norte. Durante la persecución, el copiloto de la moto disparó contra la unidad de serenazgo, pero los agentes lograron esquivar los proyectiles.

Al llegar al lugar del atentado, los serenos encontraron a la víctima tendida en la berma, sin signos vitales, junto a su mototaxi de placa 8965-2D perteneciente a la empresa Los Milagros S.A.. En la escena se hallaron al menos cinco casquillos de bala.

Mecánico es baleado en las puertas de su taller en Puerto Maldonado

Un crimen en la mañana de este viernes alertó a la población de la ciudad de Puerto Maldonado, región de Madre de Dios. La víctima fue identificada como José De la Cruz Auca (47), quien fue asesinado de cuatro balazos en frente a su taller de mecánica.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 7 a.m. en el jirón Tambopata cuando la víctima estaba por ingresar a su local, de repente desconocidos a bordo se le acercaron. Según vecinos de la zona, previamente se oyeron sonidos similares a una gresca, luego resonaron los disparos. El obrero murió en el lugar.

Al lugar del asesinato acudieron familiares de Juan José De la Cruz quienes no podían creer lo ocurrido. Según vecinos, no había antecedentes de hechos de violencia en el barrio.

Mecánico y su cliente son acribillados en Piura

Un doble asesinato ocurrido anoche dejó atemorizados a los vecinos del asentamiento humano Los Olivos, en la provincia de Piura. Las víctimas fueron un joven mecánico y su cliente (un adulto mayor). Ambos varones fueron ultimado a quemarropa por desconocidos.

El crimen ocurrió cerca de las 7.30 p.m. cuando el mecánico Jeanpierre Livia Aniceto (25) reparaba la motocicleta de José Pascual Durand Nizama (63) en su taller, que a la vez era su vivienda. Entonces llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta quienes les dispararon sin mediar palabra alguna.

La primera ráfaga de disparos fue contra el adulto mayor, mientras que el mecánico intentó escapar, pero fue alcanzado por sus asesinos. Las víctimas fueron trasladadas aún con vida al Hospital Santa Rosa, pero murieron en el camino. La Policía aún investiga las causas del mortal ataque.

