Frío inusual en la selva peruana: temperatura baja a 14,6 °C por fenómeno severo, alerta Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó sobre un fenómeno climático severo que afectará el territorio nacional. Desde el domingo 24 hasta el viernes 29 de agosto, la selva peruana enfrentará el vigésimo friaje del año. La selva sur ya reportó bajas temperaturas nocturnas, y en Puerto Maldonado (Madre de Dios) se registró una temperatura mínima de 14,6 °C este 25 de agosto.

El evento traerá consigo lluvias, incremento de la velocidad del viento y descenso de las temperaturas. La masa de aire frío ingresará por la selva sur y se desplazará progresivamente hacia la selva central y norte en los días siguientes, según los especialistas del Senamhi. Durante este periodo se esperan lluvias de ligera a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, vientos de hasta 45 km/h y cobertura nubosa.

Selva peruana enfrentará descenso de temperaturas por vigésimo friaje del año

Los días calurosos en la selva se verán interrumpidos por un fenómeno climático que provocará un descenso de las temperaturas diurnas, que oscilarán entre 20 °C y 27 °C, con la mayor disminución en la selva sur y central.

Según los pronósticos del Senamhi, adscrito al Ministerio del Ambiente, se registrarían temperaturas cercanas a los 14 °C en zonas de Madre de Dios y en algunos sectores de los departamentos de Puno y Cusco.

Selva peruana enfrentará descenso de temperaturas por vigésimo friaje del año. Foto: Senamhi.

Alerta naranja: regiones de la selva afectadas por el vigésimo friaje

El Senamhi alertó a los departamentos más afectados por el vigésimo friaje del año, entre ellos Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. En detalle, las provincias más impactadas serán: