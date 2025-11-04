Paro de transportistas del 4 de noviembre EN VIVO: se reportan enfrentamientos, bloquean rutas y realizan caravana hasta el Centro de Lima

Diversos gremios de transporte urbano realizan este martes 4 de noviembre un paro nacional en protesta por la creciente ola de inseguridad, marcada por la extorsión y el sicariato, que afecta directamente al sector. Según Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP), más del 80% de las empresas formales suspendieron completamente sus labores en respuesta a los asesinatos de varios conductores, ocurridos incluso en pleno estado de emergencia decretado por el Gobierno de José Jeri.

Por su parte, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT) —que agrupa a distintos gremios de las periferias de Lima—, señaló que la paralización de 24 horas busca exigir acciones concretas frente al incremento de los ataques contra los transportistas, así como el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Ejecutivo en reuniones anteriores. En respuesta a la medida, el Ministerio de Educación (Minedu) y diversas universidades dispusieron clases virtuales, mientras que el Ministerio de Trabajo exhortó a las empresas a implementar el trabajo remoto y otorgar una tolerancia de hasta dos horas para los trabajadores.

TE RECOMENDAMOS TRANSPORTISTAS DIVIDIDOS Y LÓPEZ ALIAGA DESINFORMA EN CAMPAÑA | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO