Sociedad

¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

Los principales gremios de transporte mantienen posiciones divididas: algunos ratifican la convocatoria a la movilización, mientras que otros decidieron no acatarla tras dialogar con el Gobierno sobre temas de seguridad.

¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a las extorsiones
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a las extorsiones | Foto: composición LR/Andina.

En medio de la creciente ola de extorsiones y ataques contra conductores y empresas de transportes, la incertidumbre ha vuelto a instalarse entre los usuarios sobre si las principales líneas del Lima y Callao llevarán a cabo el tan anunciado paro nacional este martes 4 de noviembre. En los días recientes, diversos gremios del sector venían advirtiendo de una paralización como medida de protesta ante la falta de respuesta efectiva de los agentes del orden frente al avance del crimen organizado, que este 2025 ha dejado al menos 180 chóferes asesinados.

Tras varias reuniones con autoridades y en medio de las dificultades para garantizar el servicio público, los principales sindicatos y asociaciones de transporte finalmente dieron a conocer su decisión.

PUEDES VER: Paro de transporte el 4 de noviembre: estas son las líneas que suspenderán sus servicios en Lima y Callao

¿Habrá paro el 4 de noviembre?

A poco más de un día de ejecutarse el anunciado paro de transporte, varios gremios dieron a conocer su posición frente a la realización de la protesta. Mientras el colectivo liderado por Martín Ojeda mantiene la convocatoria para el 4 de noviembre, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, Ricardo Pareja Fonseca señaló que el 95% de empresas de transporte urbano formal no acatará el paro tras conversar con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barreda.

Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, organización que agrupa a empresas de las zonas periféricas de la capital, confirmó que se realizará un “apagado de motores” y una marcha pacífica para exigir medidas frente a la creciente inseguridad ciudadana. En declaraciones a Exitosa, el dirigente precisó que no bloquearán avenidas ni calles, ya que su objetivo es visibilizar la violencia que enfrentan los trabajadores del sector y evitar acciones prohibidas por ley.

“No aceptamos bloqueos, es un delito, también hemos advertido que no se dé quema de llantas, esto también es delito”, enfatizó el portavoz y exhortó a los gremios de Lima Este y Lima Norte que lleven una protesta pacífica.

Por otro lado, de llevarse a cabo la movilización, el general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, afirmó para RPP Noticias que la entidad garantizará la seguridad.

Además, reveló que tras una reunión entre Ministerio del Interior y de Transportes junto con representantes de las principales asociaciones, muchos gremios retiraron su participación en la paralización. “Han manifestado expresamente que muchos de ellos no van a parar. O sea, un noventa y cinco por ciento no va a parar”, indicó Arriola.

Paro Nacional en medio del estado de emergencia

La última movilización de transportistas fue el 6 de octubre, cuando diversas líneas ejecutaron el paro de motores, ocasionando que miles de ciudadanos no pudieran movilizarse por Lima y Callao. Tras la protesta, los representantes del sector firmaron un acuerdo con el Ejecutivo el día siguiente, que establecía un plazo de 15 días para implementar medidas de seguridad. No obstante, ante la continuidad de las amenazas y asesinatos, los dirigentes insistieron en un nuevo apagado de motores.

Aunque el presidente José Jerí estableció un estado de emergencia en la capital el pasado 22 de octubre, que desplegó policías junto a las Fuerzas Armadas en las principales calles de la ciudad, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) reportó 28 homicidios vinculados al sector en solo 15 días de estado de emergencia. En ese sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP), Miguel Palomino, lamentó que la inseguridad persista. “Los asesinatos y ataques contra transportistas no disminuyeron desde la medida”, sostuvo para La República.

