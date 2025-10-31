HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transportistas el 4 de noviembre: estas universidades suspenderán sus clases presenciales en Lima y Callao

El paro de transportistas comenzará a las 00:00 y durará 24 horas, en donde diversas empresas no saldrán a trabajar. Esta medida busca exigir al Gobierno mayor protección para el sector.

Universidades en Lima anunciaron la suspensión de sus actividades presenciales durante el paro de transportistas de este 4 de noviembre. Foto: Composición LR
Universidades en Lima anunciaron la suspensión de sus actividades presenciales durante el paro de transportistas de este 4 de noviembre. Foto: Composición LR

Diversas empresas de transporte urbano para Lima y Callao han confirmado un paro para este martes 4 de noviembre. La medida de protesta, anunciada por el gremio Transporte Unido, corresponde al incremento de asesinatos y extorsiones que aqueja no solo a este sector, sino también a comerciantes y ciudadanía en general.

Bajo este panorama, universidades en Lima han informado sobre las medidas que tomarán durante las movilizaciones del 4 de noviembre. Principalmente, la administración de cada casa de estudios ha decidido suspender las actividades académicas presenciales para optar por virtualidad a fin de no comprometer la integridad de sus estudiantes.

¿A qué hora empieza el paro de transportistas este 4 de noviembre y cuáles son las empresas que no saldrán a trabajar?

Estas universidades suspenderán las clases presenciales durante el paro del 4 de noviembre

  • Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): A través de un comunicado, la casa de estudios anunció las actividades presenciales podrán realizarse de manera remota con clases y evaluaciones virtuales.
  • Universidad de Lima: Ante el paro de transportistas convocado para este martes 4 de noviembre, la universidad informó a sus estudiantes que las clases se realizarán de manera virtual. Asimismo, los talleres, actividades de laboratorio y evaluaciones deberán ser reprogramados. Por otro lado, los eventos se realizarán de manera híbrida.
Gremios anuncian paro de transportistas este 4 de noviembre en Lima y Callao tras aumento de extorsiones

¿A qué hora iniciará el paro de transportistas de este 4 de noviembre?

De acuerdo con Martín Ojeda, presidente de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte (CIT), la suspensión de los servicios se realizará con las líneas que participaron en el anterior paro del 6 de octubre. Esta medida tendrá una duración de 24 horas y empezará desde las 00:00 como señal de protesta y un grito al Gobierno exigiendo mayor protección en el sector.

¿Qué empresas suspenderán sus servicios este 4 de noviembre?

Entre las líneas de transporte que suspenderán sus servicios en Lima y Callao se encuentran la Línea 33, Corazón de Jesús, Las Flores, El Rápido, Etuchisa (Los Chinos), Línea 50, Evipusa, Consorcio Villa, La Zeta, El Cóndor, Translicsa, Línea 10 E, Las Águilas 75, Consorcio Vía, Empresa Z, Los Loritos, Vipusa, Lipetsa, Nueva América, Urbanito, Edilberto Ramos, Huáscar, Santa Catalina, Línea 73 y Chama. Cabe precisar que estas empresas han reportado asesinatos y amenazas directas a los conductores.

