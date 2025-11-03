Diversos gremios de transporte urbano anunciaron un paro para el martes 4 de noviembre en protesta contra la creciente ola de inseguridad marcada por la extorsión y el sicariato, que viene afectando directamente al sector. Choferes y cobradores planean suspender completamente sus labores en respuesta a los asesinatos de varios compañeros, ocurridos en pleno estado de emergencia decretado por el Gobierno de José Jeri.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT) —que agrupa a distintos gremios de las periferias de Lima—, señaló que la medida busca principalmente exigir acciones concretas frente al incremento de ataques contra los transportistas y el cumplimiento de los acuerdos firmados con el Ejecutivo en reuniones previas. Asimismo, la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP), la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet Perú) y otras organizaciones del sector ratificaron su participación en el paro de 24 horas.

Paro de transportistas EN VIVO este 4 de noviembre: empresas suspenden actividades ante extorsiones 17:30 Estos son los gremios que no acatarán paro Tras una reunión con el Ejecutivo, el dirigente transportistas, Ricardo Pareja, informó que ocho gremios de transporte urbano decidieron no sumarse a la paralización. Además, señaló que se están coordinando acciones conjuntas con los ministerios del Interior y de Transportes y Comunicaciones para combatir la extorsión y reducir la informalidad en el sector.

- Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao

- Coordinadora de Transporte Urbano

- Anitra

- Corporación de Transporte Urbano

- Asistraca

- Conecsa

- Ametur

- Ugtranm

Entre las propuestas que se impulsan se encuentra la implementación de políticas orientadas al cambio de matriz energética y a la modernización del transporte urbano, entre otras. 17:16 ¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Martín Ojeda ratificó que el gremio realizará un “apagado de motores” y una movilización pacífica para exigir medidas efectivas frente a la creciente inseguridad ciudadana. Asimismo, precisó que no se bloquearán avenidas ni calles, pues el objetivo principal es visibilizar la violencia que enfrentan diariamente los conductores y cobradores del sector transporte. Por su parte, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, Ricardo Pareja Fonseca, señaló que el 95% de las empresas formales de transporte urbano no acatará el paro, luego de mantener una reunión con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barreda.