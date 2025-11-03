HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     
Sociedad

Paro de transportistas del 4 de noviembre EN VIVO: rutas afectadas, quiénes acatan, desvíos y más de la protesta en Lima y Callao

Choferes y cobradores acatarán un paro de transporte en respuesta a los recientes asesinatos de sus compañeros pese al estado de emergencia decretado por el Gobierno.

Gremios de transporte urbano anuncian paro por inseguridad y extorsión en Perú
Gremios de transporte urbano anuncian paro por inseguridad y extorsión en Perú | Foto: La República

Diversos gremios de transporte urbano anunciaron un paro para el martes 4 de noviembre en protesta contra la creciente ola de inseguridad marcada por la extorsión y el sicariato, que viene afectando directamente al sector. Choferes y cobradores planean suspender completamente sus labores en respuesta a los asesinatos de varios compañeros, ocurridos en pleno estado de emergencia decretado por el Gobierno de José Jeri.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT) —que agrupa a distintos gremios de las periferias de Lima—, señaló que la medida busca principalmente exigir acciones concretas frente al incremento de ataques contra los transportistas y el cumplimiento de los acuerdos firmados con el Ejecutivo en reuniones previas. Asimismo, la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP), la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet Perú) y otras organizaciones del sector ratificaron su participación en el paro de 24 horas.

Paro de transportistas EN VIVO este 4 de noviembre: empresas suspenden actividades ante extorsiones

17:30
3/11/2025

Estos son los gremios que no acatarán paro

Tras una reunión con el Ejecutivo, el dirigente transportistas, Ricardo Pareja, informó que ocho gremios de transporte urbano decidieron no sumarse a la paralización. Además, señaló que se están coordinando acciones conjuntas con los ministerios del Interior y de Transportes y Comunicaciones para combatir la extorsión y reducir la informalidad en el sector.
- Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao
- Coordinadora de Transporte Urbano
- Anitra
- Corporación de Transporte Urbano
- Asistraca
- Conecsa
- Ametur
- Ugtranm
Entre las propuestas que se impulsan se encuentra la implementación de políticas orientadas al cambio de matriz energética y a la modernización del transporte urbano, entre otras.

17:16
3/11/2025

¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?

Martín Ojeda ratificó que el gremio realizará un “apagado de motores” y una movilización pacífica para exigir medidas efectivas frente a la creciente inseguridad ciudadana. Asimismo, precisó que no se bloquearán avenidas ni calles, pues el objetivo principal es visibilizar la violencia que enfrentan diariamente los conductores y cobradores del sector transporte.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, Ricardo Pareja Fonseca, señaló que el 95% de las empresas formales de transporte urbano no acatará el paro, luego de mantener una reunión con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barreda.

TE RECOMENDAMOS

TRANSPORTISTAS DIVIDIDOS Y LÓPEZ ALIAGA DESINFORMA EN CAMPAÑA | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Notas relacionadas
Así se vivió el paro de transportistas en el Callao durante el 3 de noviembre: medida fue acatada parcialmente

Así se vivió el paro de transportistas en el Callao durante el 3 de noviembre: medida fue acatada parcialmente

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO este 3 de noviembre en Callao: empresas se sumarán al paro de este 4 de noviembre

Paro de transportistas EN VIVO este 3 de noviembre en Callao: empresas se sumarán al paro de este 4 de noviembre

LEER MÁS
Paro de transportistas el 4 de noviembre: estas universidades suspenderán sus clases presenciales en Lima y Callao

Paro de transportistas el 4 de noviembre: estas universidades suspenderán sus clases presenciales en Lima y Callao

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

LEER MÁS
¿Habrá clases virtuales este martes 4 de noviembre por paro de transportistas? Esto dicen los colegios de Lima y Callao

¿Habrá clases virtuales este martes 4 de noviembre por paro de transportistas? Esto dicen los colegios de Lima y Callao

LEER MÁS
TikToker es acusado de estafar a peruanos con falsas inversiones de más de S/100.000: se habría fugado del país

TikToker es acusado de estafar a peruanos con falsas inversiones de más de S/100.000: se habría fugado del país

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Delincuente se quita la vida al verse acorralado durante intento de asalto a sede de Caja Piura en Lambayeque

Delincuente se quita la vida al verse acorralado durante intento de asalto a sede de Caja Piura en Lambayeque

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Izamiento de banderas fue dedicado a sedes judiciales de aniversario

"El 50% de mercados en el país son extorsionados": comerciantes anuncian paro para este 6 de noviembre

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

Sociedad

"El 50% de mercados en el país son extorsionados": comerciantes anuncian paro para este 6 de noviembre

Así se vivió el paro de transportistas en el Callao durante el 3 de noviembre: medida fue acatada parcialmente

Dos policías heridos tras persecución y captura de miembros de banda roba casas Los Fierreros del Agustino en Santa Anita

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

Jefe del INPE niega ser autor de presunto audio donde pediría US$80.000 a policía sentenciado: “No es mi voz”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025