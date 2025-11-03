HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Disputa entre concesionarias mineras desata el miedo en Huánuco: seis policías y un civil secuestrados fueron liberados tras ataque

El general PNP Eloy Lara Bendezú confirmó que el enfrentamiento en la zona minera de Ticlacayán se habría suscitado por las disputas de dos empresas mineras artesanales registradas en el Reinfo.

Enfrentamiento entre concesionarias mineras dejan un policía herido en Huánuco.
Enfrentamiento entre concesionarias mineras dejan un policía herido en Huánuco. | Composición LR

Más de 60 agentes especializados de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) de la Policía Nacional de Tingo María y Huánuco llevaron a cabo un operativo para rescatar a seis miembros de la PNP y un ingeniero, quienes fueron secuestrados tras un atentado en la zona minera de Mulaparpo, en el distrito de San Rafael, provincia de Ambo.

De acuerdo con medios locales, la disputa de las tierras se habría desatado por el enfrentamiento de las concesionarias mineras de Raíces de Ñausacocha y Clara Katherine Fernández, inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Fuentes cercanas comentaron a La República que estas dos empresas presentan conflictos territoriales en Ticlacayán, una zona de extracción minera informal desde hace meses.

TRANSPORTISTAS DIVIDIDOS Y LÓPEZ ALIAGA DESINFORMA EN CAMPAÑA | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Esta información fue confirmada por el general PNP Eloy Lara Bendezú, quien dijo que las dos concesionarias quieren sobreponer su poder por medio de "actos vandálicos", ya que actúan con armas de fuego. Asimismo, no descartó que se esté contratando a mineros informales para los atentados. En tanto, descartó que haya un fallecido y que la zona haya sido tomada.

PUEDES VER: ¿A qué hora empieza el paro de transportistas de este martes 4 de noviembre en Lima y Callao?

¿Qué sucedió en la minera de Huánuco?

La comisaria rural San Rafael, de Huánuco, indicó a este medio que el operativo de las fuerzas especiales se realizó a las 3 de la mañana, luego de que el ingeniero Michel Amaro Peña alertara en horas de la tarde a policías de su jurisdicción que más de 20 sujetos armados habían tomado parte de su territorio.

Según el periodista Daniel Mayo, en un inicio, solo se conoció el secuestro de Amaro Peña; sin embargo, al poco tiempo se hizo público que seis suboficiales también habían sido retenidos. Asimismo, indicó que este atentado estaría vinculado a personas que se dedican a la minería ilegal en La Libertad. "En el video se escucha que tienen un tono norteño y en las capturas de WhatsApp ellos hacen referencia a un ataque en Pataz", manifestó.

PUEDES VER: Tres veces más grande, tres distritos más afectados: el costo sonoro del nuevo Jorge Chávez

Policías y civil secuestrados fueron liberados

La suboficial PNP Gina Cabello, de la jurisdicción de San Rafael, confirmó que de los seis miembros de la Policía secuestrados, el suboficial de segunda Abel Atayauri Chávez fue el único que resultó herido de bala tras la intervención y rescate por parte de la DIRANDRO. Este fue trasladado de emergencia al hospital Hermilio Valdizán de la ciudad de Huánuco y su diagnóstico es reservado.

Los otros policías identificados resultaron con golpes leves y fueron liberados tras el operativo del personal de apoyo especial.

  • Suboficial de primera Rojas Bravo Wilder
  • Suboficial de primera Tolentino Lazo Pablo
  • Suboficial de segunda Diego Guillaur Urbano
  • Suboficial de tercera Díaz Leandro Morón
  • Suboficial de tercera Arce Retis Belker

En tanto, se confirmó la detención de Josué Montesinos Verde como partícipe del atentado y secuestro de seis agentes del orden y un civil en Ticlacayán. Al cierre de la nota, la persona se encuentra intervenida en la comisaría de San Rafael a la espera de las diligencias correspondientes por parte de las autoridades.

